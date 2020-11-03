郭思治：螞蟻上市叫停或觸發部分資金流走

他解釋，螞蟻是次凍資1.3萬億港元，「講緊利息都幾億」，但對個別投資者而言，「借孖展利息5厘，幾日數，利息只是有限錢」，而就算本次該公司成功上市，都會有一部分資金流走再作其他部署。可是在情緒上忽然受到冷卻，或令科技股有顯著跌幅。

另外，光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦直言，阿里巴巴的股價之前由280元炒高至309元，完全是因為螞蟻上市及估值提升，螞蟻暫停上市恐令阿里及早前受惠的騰訊控股股價回調3至5%，連同其他相關的互聯網板塊或受影響。

值得留意的是，螞蟻高層周一(2日)被內地監管機構高調約談後，阿里周二(3日)股價仍穩定升0.67%至299.8元。

與此同時，中國銀保監會周一起草的網絡小額借貸監管規則，向市場徵求意見。溫認為，此將影響螞蟻往後發展及投資者對螞蟻的憧憬。他又指，在美國大選結果即將揭盅，以及螞蟻上市暫緩的雙重影響下，無疑是利淡港股，但實際影響難以量化。