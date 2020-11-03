夜市直擊：市場期待明朗大選結果　道指飆近700點

市場期待美國大選結果盡快明朗，避免不確定性或爭議性結果。美股升勢擴大，道指目前報27,605點，升680點或2.53%；標指報3,387點，升76點或2.32%；納指報11,196點，升238點或2.18%。

分析師表示，最可能在短期內引發股市震盪的結果是在投票日晚間沒有出現明顯的贏家，但如果特朗普真的如2016年那樣再次逆襲成功，市場波動性也將進一步上升。

【22:30】投資者憧憬民主黨候選人、前副總統拜登可輕易打敗總統特朗普，大大降低美國大選出現爭議性結果的機會，令市場不明朗因素一掃而空。美股道指繼周一(2 日)偷步炒高逾400點後，周二(3日)早段繼續大幅做好，高開337點，報27,262點；標指升32點，至3,342點；以科技股掛帥的納指報11,041點，升84點。

Fiduciary Trust投資總監Hans Olsen表示，美國選舉周期進入尾聲，市場不確定性即將解除，令投資者可鬆一口氣，觸發升市。

星級分析員Tom Lee相信，如果大選結果能迅速出爐，將是股市的「重大好利信號」，因為早前擔心出現選舉爭議的的投資者將重新投入股市。基於民調大幅領前，他的基本預測是拜登當選並出現「藍浪」，即民主黨同時控制參眾兩院，屆時標指將升約10%，意味年底前勢創出新高。

不過，花旗策略員列科夫維奇透露，過去1周，愈來愈多客戶表示特朗普或後來居上贏得大選，當中有人更提到特朗普可能透過在法院對簿公堂的「醜陋」方式獲勝，屆時可能加劇社會動盪，令股市受壓，因為很多基金經理已部署拜登當選。然而，他維持該行8月時的預測，即拜登有65%機會勝出。

摩根大通在大選投票前亦發表報告，稱如果民主黨大勝，雖然掀起不利商界政策的憂慮，但該行卻視為增持股票的良機，以押注華府增加財政刺激措施、弱美元及貿易關係改善。

此外，摩通削科技股投資評級，由「增持」降至「中性」，因相信不論大選結果，科技股過去兩年一直領導市場的角色正在起變化，程度要視乎選舉的實際結果，而該行已調高銀行及保險股的投資評級至「增持」。