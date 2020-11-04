東方日報B1：螞蟻煞停滬港上市　本地155萬散戶發財夢碎

螞蟻集團世紀上市計劃突然煞停，公司將盡快公布有關暫緩H股上市及退回申請股款的進一步詳情。

螞蟻集團(06688，688688.SH)「A+H」世紀上市變「世紀撻Q」！上海證券交易所周二晚間宣布煞停該公司於上海科創板上市，理由是其實際控制人馬雲、董事長井賢棟及總經理胡曉明近日被內地4大金融監管部門約談，以及金融科技監管環境發生變化，而不足一小時後該公司即宣布因應事件連香港掛牌亦將暫緩，155萬瘋搶螞蟻H股的港人勢大失所望！

螞蟻上市過程充滿波折，之前主要憂慮來自美國可能向其動手，阻礙其集資發展，沒想到現在栽在內地！上交所指，首腦級人物被約談及監管環境生變，可能導致螞蟻不符合上市條件或訊息披露要求。內媒更指，螞蟻暫緩上市後需重新調整上市板塊的業務內容，更要重新估值。

螞蟻稱，對於給投資者帶來的麻煩深表歉意，將盡快公布有關暫緩H股上市及退回申請股款的詳情。耀才證券行政總裁許繹彬表示，借孖展抽螞蟻的散戶可能要繼續支付有關利息，已付的則無法退回。

帝峰證券及資產管理行政總裁郭思治直言，螞蟻是次凍資1.3萬億元，「講緊利息都幾億」。雖然對個別投資者而言，利息只是有限錢，但情緒上忽然冷卻，或令科技股有顯著跌幅，預計阿里需下試近期低位284元，而騰訊亦恐借勢回調。

香港證監會則表示，該會關注點是公開發售和所有有關事項，包括任何延期及認購金額的退款事宜，都是以公平、適時和有秩序的方式進行。

事緣中國人民銀行、中銀保監、中證監及外匯局周一宣布約談螞蟻3名高層，而公司僅以深入落實約談意見作回應，沒正面提及內容，惹人聯想與公司實際控制人馬雲10月下旬公開指，內地存在缺乏健康金融系統的風險有關。

事隔僅一個星期，國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，指目前金融科技與金融創新快速發展，更強調要加強監管。

事實上，內地官媒近日已轉載學者點名提及螞蟻的文章，指其取得金融業務牌照後，可進行與傳統銀行類似的存貸款業務，就要審慎監管。

中銀保監消費者權益保護局局長郭武平周一則撰文稱，對金融科技公司的消費者權益保護，目前缺乏明確規則及要求，與持牌金融機構形成不當競爭，高度重視侵害金融消費者權益的問題及亂象等。

不僅如此，中銀保監周一晚急拋網貸新規，規範網絡小額貸款業務，如明確相關小貸公司在單筆聯合貸款中，出資比例不得低於三成；貸款不得用於投資債券、股票、買樓、償還按揭等。連串言論及新規「撞正」螞蟻即將上市，令外界揣測是劍指螞蟻。

內媒分析，一旦新規落實而螞蟻龐大的聯合貸款規模不變，該公司貸款資本金需擴充才能達標。