美股收市：道指大漲554點　阿里巴巴急插8%

投資者憧憬民主黨候選人、前副總統拜登可輕易打敗總統特朗普，大大降低美國大選出現爭議性結果的機會，令市場不明朗因素一掃而空。美股3大指數周二(3日)炒起，道指收報27,480點，升554點或2.06%，連升兩日；標指收報3,369點，升58點或1.78%；納指收報11,160點，升202點或1.85%。

道指30隻成分股中有27隻錄得上漲，製藥大廠Walgreens Boots Alliance股價全日升4.41%，為表現最好的成分股。銀行股向好，高盛和摩根大通分別升4.06和3.15%。

Fiduciary Trust投資總監Hans Olsen表示，美國選舉周期進入尾聲，市場不確定性即將解除，令投資者可鬆一口氣，觸發升市。

星級分析員Tom Lee相信，如果大選結果能迅速出爐，將是股市的「重大好利信號」，因為早前擔心出現選舉爭議的的投資者將重新投入股市。基於民調大幅領前，他的基本預測是拜登當選並出現「藍浪」，即民主黨同時控制參眾兩院，屆時標指將升約10%，意味年底前勢創出新高。

不過，花旗策略員列科夫維奇透露，過去1周，愈來愈多客戶表示特朗普或後來居上贏得大選，當中有人更提到特朗普可能透過在法院對簿公堂的「醜陋」方式獲勝，屆時可能加劇社會動盪，令股市受壓，因為很多基金經理已部署拜登當選。然而，他維持該行8月時的預測，即拜登有65%機會勝出。

摩根大通在大選投票前亦發表報告，稱如果民主黨大勝，雖然掀起不利商界政策的憂慮，但該行卻視為增持股票的良機，以押注華府增加財政刺激措施、弱美元及貿易關係改善。

此外，摩通削科技股投資評級，由「增持」降至「中性」，因相信不論大選結果，科技股過去兩年一直領導市場的角色正在起變化，程度要視乎選舉的實際結果，而該行已調高銀行及保險股的投資評級至「增持」。