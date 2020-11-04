【專家點評】王昕媛：能源價格看漲　天然氣較原油佳

拜登當選可能解除伊朗石油制裁，加上賈斯克港改造即將完成，2021年伊朗石油出口增加。拜登在2015年參與了JCPOA核武器協議談判，並表示如果當選後恢復和伊朗的石油談判。因此市場預計，拜登當選解除伊朗石油制裁。加上早前，伊朗石油大臣表示，2021年開始伊朗南部霍爾木茲甘省賈斯克港將出口石油，預計原油存儲能力在3000萬桶，日出口量100萬桶/日。如果用賈斯克港，也就意味着不再需要通過美軍控制的霍爾木茲海峽。目前市場預計2021年伊朗日供應增加20萬桶/日。布倫特遠期期貨來，對於伊朗供給增長已經有預期。

拜登當選美元走弱，天然氣上升幅度更高，且長期需求增長高。第一，由於期油走勢偏弱，說明市場反映伊朗的潛在增產，因此如果拜登當選的話，天然氣價格漲幅或將高於原油。第二，更高的天然氣價格，將導致頁岩氣開採邊際成本上升(頁岩油同理，我們在以往石油波動思考已經分析過)，推升美國國內天然氣供需緊張，帶來美國LNG出口供給減少，進一步助推石油潛在價格上揚。第三，拜登當選後，預計推出1至2萬億的經濟刺激計劃，預計會增加消費出行、增加汽油需求，同時將增加對於清潔能源的使用，使得天然氣的中長期需求持續增加。根據高盛的預計，到2024年，美國工業生產增長提升4至5%，屆時天然氣需求上升600至750百萬立方英尺/天。

前期OPEC上調今年NON-OPEC石油產量，但預計明年供給增長有所放緩。OPEC預計2020年非歐佩克平均產量為6,279萬桶/日，比去年下降237萬桶/日。上個月該組織預測今年的日產量將進一步下降268萬桶，而此次修正增加的一個關鍵因素是美國7月份產量高於預期，但隨後被美國墨西哥灣沿岸颶風的破壞所抵銷。明年非歐佩克的產量將反彈至89萬桶/天，比上個月的100萬桶/天的預期略有增長。預計明年非歐佩克供應增長的主要驅動力是美國、加拿大、巴西、挪威、厄瓜多爾、卡塔爾、圭亞那、印度和俄羅斯。同時修供需預測，使今年對歐佩克的原油需求量變為2235萬桶/天，2021年為2793萬桶/天，分別較上個月的預測下降約30萬桶/天和20萬桶/天。目前第三季度歐佩克原油平均產量為2384萬桶/天，低於前三個月的2559萬桶/天和第一季度的2825萬桶/天。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)