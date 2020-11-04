【專家點評】陳樂怡：汽車股升幅大　宜候低吸

國務院公布新能源汽車產業發展規劃，目標2025年新能源汽車新車銷售量要佔到整體新車銷售量的約20%，汽車股延續近期強勢。事實上，在港上市的領先車企近年加大新能源汽車品牌的部署，吉利控股及廣汽(2238)近期更傳出旗下新能源汽車品牌融資或獨立上市的消息。雖然新能源汽車發展規劃以及11月廣州車展短期有望延續板塊氣氛，但汽車股始終短期累計升幅較大，宜候調整才吸納。

2020年新冠肺炎疫情大爆發，觸發遙距辦公、線上教學等需求，成為環球科技股的催化劑。惟經過一年大漲，相關股份估值已升至偏高水平。展望未來，市場憧憬疫苗面世，有助於2021年經濟逐步復甦，預期部分資金將會由科技股流出，轉到傳統經濟板塊如工業、金融。其中，銀行股近期借勢反彈，無疑經濟復甦減輕盈利壓力，並且有望恢復派息，逐步改善市場對板塊的悲觀看法。但始終經濟復甦的過程仍會反覆，因此宜吸不宜追。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)