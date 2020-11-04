【專家點評】陳樂怡：汽車股升幅大 宜候低吸
2020年11月04日 07:45
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市場憧憬拜登於美國總統大選勝出，將會推出提振經濟措施，美股周一大漲，恒指周二跟隨向上，飆479點至24,939點。國指升134點至10,071點。恒生科技指數升128點至7,714點。大市成交額為1,296億元。友邦(01299)獲批於四川成立分公司，急升6.3%。國務院公布新能源汽車產業發展規劃，汽車股續升，吉利(00175)走高5.5%，長汽(02333)升7.1%。
國務院公布新能源汽車產業發展規劃，目標2025年新能源汽車新車銷售量要佔到整體新車銷售量的約20%，汽車股延續近期強勢。事實上，在港上市的領先車企近年加大新能源汽車品牌的部署，吉利控股及廣汽(2238)近期更傳出旗下新能源汽車品牌融資或獨立上市的消息。雖然新能源汽車發展規劃以及11月廣州車展短期有望延續板塊氣氛，但汽車股始終短期累計升幅較大，宜候調整才吸納。
2020年新冠肺炎疫情大爆發，觸發遙距辦公、線上教學等需求，成為環球科技股的催化劑。惟經過一年大漲，相關股份估值已升至偏高水平。展望未來，市場憧憬疫苗面世，有助於2021年經濟逐步復甦，預期部分資金將會由科技股流出，轉到傳統經濟板塊如工業、金融。其中，銀行股近期借勢反彈，無疑經濟復甦減輕盈利壓力，並且有望恢復派息，逐步改善市場對板塊的悲觀看法。但始終經濟復甦的過程仍會反覆，因此宜吸不宜追。
展望後市，本周乃是超級周，投資者需要留意多項重大事件。雖然恒指周二大升，但投資者仍未宜對股市波動風險掉以輕心。超級周當中，最為重要固然是美國總統大選，拜登及特朗普之間的勝負、雙方支持者是否願意接受選舉結果以至參眾兩院的控制權，同樣影響投資者對後市的判斷。其次，矚目新股螞蟻集團(06688)即將掛牌上市，阿里巴巴(09988)亦將公布業績，值得投資者注視。
個股推介方面，受新冠肺炎影響，百勝中國(09987)20年第2季度的收入和利潤按年下降4％和35％。然而，20年第3季度的最新業績顯示，百勝中國收入恢復按年增長1%。加上利潤率提高，其第3季營業利潤和調整後的淨利潤分別增長7％和10％。展望未來，百勝中國將憑藉其現有門店的穩定表現和逐步擴張新店的戰略，以實現10％以上的年度利潤增長。百勝中國目前的估值為25倍2021財年預期市盈率，估值合理。建議趁低積累，向上阻力位為450元，向下止蝕價為370元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)