【股民熱話】螞蟻爽約　港股大凶兆？

2020年真係不祥之年！誰料到155萬名香港股民認購、凍資1.3萬億元的螞蟻H股IPO，可以臨門「泡湯」，「雙冠王」難產收場，股市為之震盪就更，頓成今年中港股市壓軸登場的超級黑天鵝！

有股民話，內地叫停螞蟻上市，可能係收到風美國總統特朗普連任無懸念有關，為免螞蟻上市後股價大冧重擊市場，索性主動煞停。但老實講，美國大選得兩個候選人，特朗普選出機會五五波一向係已知事實，驚的話早不應該放行兩地啟動招股活動。咁係咪真係中國首富「禍從口出」，得罪了不能得罪的，弄得全地球人見財化水，就得首富自己最清楚了...

好了，螞蟻上市計劃難產既成定局，善後工作之一當然係安排認購退款，幾千億孖展額白蝕利息，現金抽都可能要蝕手續費，呢幾個月係咁湧入香港嘅資金亦白走一趟。今次內地科創板處理如此大型新股上市申請這麼「兒戲」，政策說來就來，上市計劃説停就停、可以說已成為一個「污點」，勢必令日後中概股回流多了顧忌，外資參與信心亦要打折扣。冒着這些風險仍要作出叫停的動作，好可能係當局預視到有更大的危機來襲！

到底今次內地係為咗有人失言而要股民見財化水，抑或用心良苦，喺懸崖邊拉股民回來避過一劫，大家都只有做事後孔明！世事難料，難保他日螞蟻兩地上市捲土重來，估值可能會更貴呢...

東網產經專欄作者 帥哥