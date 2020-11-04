【市前重點睇】道指飆554點 金價漲至1913美元
2020年11月04日 08:04
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●美匯指數跌至93.55，離岸人民幣(CNH)高見6.651，港匯跌至7.7527，美元兌日圓處104.61，歐元升上1.175，英鎊高企1.3111。金價漲至1,913美元。布油升至39.71美元，紐油高見38.92美元。道指期貨升逾200點。
●外媒引述知情人士稱，螞蟻集團母公司阿里巴巴總裁Michael Evans與美國商務部長羅斯通電話之後，特朗普政府決定擱置將螞蟻集團列入貿易黑名單的計劃。 https://bit.ly/32aAKhE
-螞蟻集團暫緩A股及H股上市，傳集團高層召開緊急會議，估計上市時間推遲半年。另外，螞蟻公布，H股IPO申購的資金，將會於周三(4日)及周五(6日)分兩批全數退還給投資者。
●道指收報27,480點，升554點或2.06%，連升兩日；標指收報3,369點，升58點或1.78%；納指收報11,160點，升202點或1.85%。 https://bit.ly/35UtjvK
-螞蟻集團擱置上市，阿里巴巴ADR急挫逾8%。
●美資投行摩根士丹利周二(3日)表示，民主黨總統候選人拜登有76%的機會勝出總統大選並獲得國會參議院的控制權。
●美國10年期國債孳息率升5.59點子，報0.8993厘。
●即月恒生指數夜期收報24,840點，跌189點，低水100點，成交38,264張。
●港股ADR指數收報24,801點，跌137點。
●紐約12月期金收報每安士1,910.4美元，升17.9美元或近1%，創1個月新高。
●紐約12月期油收報每桶37.66美元，升0.85美元或2.31%。布蘭特1月期油收報每桶39.71美元，升0.74美元或1.9%。
-沙特阿拉伯和俄羅斯等國呼籲OPEC+推遲增產計劃。
●英國富時100指數收報5,786點，升131點或2.33%；法國CAC指數收報4,805點，升114點或2.44%；德國DAX指數收報12,088點，升300點或2.55%。 https://bit.ly/3mO7vZz
●外媒報道，英國送餐初創企業戶戶送(Deliveroo)已聘用投行摩根大通，為明年首季在英國進行首次公開招股(IPO)做準備。
●中國發布關於十四五規劃和2035年遠景目標的建議，預計到2035年有望實現經濟總量翻一番。