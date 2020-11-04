【市前重點睇】道指飆554點　金價漲至1913美元

●美匯指數跌至93.55，離岸人民幣(CNH)高見6.651，港匯跌至7.7527，美元兌日圓處104.61，歐元升上1.175，英鎊高企1.3111。金價漲至1,913美元。布油升至39.71美元，紐油高見38.92美元。道指期貨升逾200點。

-螞蟻集團暫緩A股及H股上市，傳集團高層召開緊急會議，估計上市時間推遲半年。另外，螞蟻公布，H股IPO申購的資金，將會於周三(4日)及周五(6日)分兩批全數退還給投資者。

-螞蟻集團擱置上市，阿里巴巴ADR急挫逾8%。

●美資投行摩根士丹利周二(3日)表示，民主黨總統候選人拜登有76%的機會勝出總統大選並獲得國會參議院的控制權。

●美國10年期國債孳息率升5.59點子，報0.8993厘。

●即月恒生指數夜期收報24,840點，跌189點，低水100點，成交38,264張。

●港股ADR指數收報24,801點，跌137點。

●紐約12月期金收報每安士1,910.4美元，升17.9美元或近1%，創1個月新高。

●紐約12月期油收報每桶37.66美元，升0.85美元或2.31%。布蘭特1月期油收報每桶39.71美元，升0.74美元或1.9%。

-沙特阿拉伯和俄羅斯等國呼籲OPEC+推遲增產計劃。

●外媒報道，英國送餐初創企業戶戶送(Deliveroo)已聘用投行摩根大通，為明年首季在英國進行首次公開招股(IPO)做準備。

●中國發布關於十四五規劃和2035年遠景目標的建議，預計到2035年有望實現經濟總量翻一番。