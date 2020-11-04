【專家點評】古勝：舜宇強勢可搭順風車？
2020年11月04日 08:15
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過去兩個交易日，港股連升逾800點，尋日收報24,939點，成交金額1,296億元。不過，每逢重要阻力位，例如二萬五大關，總會有一番爭持，相信今次亦唔會有例外，問題係會唔會有向下大調整；定係打橫行整固，之後向上挑戰250天線25,400點水平？老古都冇水晶球，只能見步行步。
不過值得注意的是，美國總統大選雖則已經喺尋日美國時間正式投票，不過選舉結果可能要等到周末先至公布，加上螞蟻集團喺周四上市，個市可能仲可以炒埋今個禮拜，甚至下周初。
至於有啲咩熱門股可以留意，不如睇吓手機設備股。其中舜宇光學(02382)獲瑞信提升目標價至168元，予其評級「跑贏大市」。瑞信指舜宇來自華為的訂單雖然減少，但其他客戶(南韓及其他國內廠商)正積極加單，且下半年為旺季，訂單呈改善。又指舜宇生產靈活，可根據要求快速擴展，交貨時間僅需兩個月。
再睇走勢，舜宇光學於7月初及8月初兩次挑戰150元阻力位不果，其後回落。老古曾於8月中建議120元邊入第一注，最終該股於9月1日跌至112元見底，之後反覆向上，昨更單日升近8%收報141元。建議吼低於137元附近小注博上，短線阻力位於150元，若能企穩其上，中線可睇168元，向下跌穿10天線130元止蝕。
東網產經專欄作者 古勝