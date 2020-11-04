【專家點評】古勝：舜宇強勢可搭順風車？

過去兩個交易日，港股連升逾800點，尋日收報24,939點，成交金額1,296億元。不過，每逢重要阻力位，例如二萬五大關，總會有一番爭持，相信今次亦唔會有例外，問題係會唔會有向下大調整；定係打橫行整固，之後向上挑戰250天線25,400點水平？老古都冇水晶球，只能見步行步。

不過值得注意的是，美國總統大選雖則已經喺尋日美國時間正式投票，不過選舉結果可能要等到周末先至公布，加上螞蟻集團喺周四上市，個市可能仲可以炒埋今個禮拜，甚至下周初。

再睇走勢，舜宇光學於7月初及8月初兩次挑戰150元阻力位不果，其後回落。老古曾於8月中建議120元邊入第一注，最終該股於9月1日跌至112元見底，之後反覆向上，昨更單日升近8%收報141元。建議吼低於137元附近小注博上，短線阻力位於150元，若能企穩其上，中線可睇168元，向下跌穿10天線130元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝