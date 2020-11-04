【專家點評】陳錦興：復工利好　建材股看高一線

中建材最新公布，今年首9個月盈利116億元(人民幣‧下同)，按年增長11.8%。期內，營業總收入1,818億元，按年減少0.82%。另外，截至6月底止中期業績，中建材的淨負債權益比從2019年底的103.8%降至2020年6月底的98.6%，淨財務成本也同比下降15.7%至42.6億元。

早前，中國國務院發布《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作通知》，允許將專項債券作為符合條件重大項目資本金，被市場視為積極推動內部經濟作為穩經濟的關鍵，相關基建建材股受惠其中，自從中國建材與中材整合後，協同效益下有利成本下降，提升競爭力。

內地下本年將持續加大力度擴基建、加快中西部鐵路建設，帶動房地產需求，從而令水泥及建材需求增加，有利行業維持較高增長水平。過去3個月，中建材股價由高位回調，近期在季績及併購消息下重現動力。現價市盈率約6.2倍，估值合理，建議9.5元吸納，目標價12元，止蝕位8.8元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)