港股兩萬五關爭持　阿里巴巴急瀉　滙豐飆3%

螞蟻集團上市被叫停，對港股影響短暫。恒生指數一度倒升過百點，暫於兩萬五關爭持。科技指數跌幅收窄；國企指數升約30點，主板成交460億港元。

阿里巴巴跌幅收窄至6.5%，暫企280元水平，是表現最差藍籌；騰訊跌幅亦收窄至不足2%，報586元。小米集團及美團升2.2%及1.6%；京東集團升不足1%。

金融股是升市主要動力，滙豐控股飆逾3%，逼近35元。友邦保險升1.5%；工、中、建三大內銀股升0.9%至1.2%；中國平安升1.7%。不過香港交易所痛失巨型IPO，股價續跌近3%。

憧憬中央大力扶持汽車業，相關股份持續強勢。吉利汽車曾飆7%，升上20.45元的逾兩年高位，是表現最佳藍籌。比亞迪股份升近3%；北京汽車升6.5%；東風集團、廣汽集團、長城汽車、華晨中國及恒大汽車升幅介乎3%至4%。

【09:23】港股開市跌119點 阿里巴巴瀉9%

螞蟻集團世紀上市臨門一腳被煞停，為港股大潑冷水。恒生指數周三(4日)開市跌149點，報24,790點；科技指數跌119點，報7,594點；國企指數跌57點，報10,014點。

螞蟻母公司阿里巴巴ADR在美市急挫逾8%，今早在港開市應聲跌9.2%，報272港元，市值蒸發逾6,000億元。另一科網巨企騰訊亦跌4%，報574元。香港今年痛失巨型IPO，香港交易所跌近4%，報363元，是3隻表現最差藍籌，合共拖低恒指286點。

金融股做好力頂，滙豐控股高開2.3%報34.6元，是表現最佳藍籌。建設銀行、工商銀行、友邦保險升1.2%至1.9%緊隨其後，合共抵銷恒指122點跌幅。