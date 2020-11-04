【螞蟻撻Q】官媒專欄文章　解開世紀新股胎死腹中之謎？

螞蟻集團中港兩地上市計劃在原定掛牌日前兩天被叫停的消息，震驚全球股市。到底為何螞蟻上市會突然煞停，係唔少股民心中的疑問。內地官媒昨(3日)一片文章，大概可以提供線索。

文章題為「話不可隨口，事不可隨心，人不可隨意」，作者是「修心」。文章指出，「對生活不再隨隨便便，生活才會還你福氣相伴...提高情商最簡單的方法是甚麼？不亂說話就可以了」，又指「說話過腦子，不放縱自己的語言，才是一個人高情商的表現。」

文章又引述一句台詞，就是「你可以有不同的見解，但沒有扔石頭的權力。」又指「好好說話，才是人心最大的善良。聰明的人說話，是因為對現實有深思熟慮，他們的表達暖如帛金，讓聽者受益良多。愚蠢的人說話，是因為對嘴巴的放縱不羈，他們的言語深於矛戟，讓聽者心如刀刺。說話是一門藝術，不隨便說話是一種智慧...高情商的人早就明白，有些事不能隨便做，有些話不可隨口說」；「很多時候，我們不能選擇隨心而行，因為一旦盲目行動，結果往往不能達到理想的目標，還要付出不小的代價」，「任何事情背後都有代價，如果沒有資本，就不要隨心所欲」，最後又指「做人有分寸，做事有底線。生活是一面鏡子，你認真地對待它，它才會認真地對待你。當你對生活不再隨隨便便，生活才會還你平平安安，福氣相伴」。

如斯文章語重深長，你能領略箇中道理嗎？