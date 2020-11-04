中國經濟：財新中國10月服務業PMI報56.8

財新中國10月份服務業採購經理指數(PMI)錄得56.8，較9月提高2個百分點，連續6個月處於擴張區間；預期為55。

此前公布的10月財新中國製造業PMI錄得53.6，較9月上升0.6個百分點。在此拉動下，10月財新中國綜合PMI上升1.2個百分點至55.7，錄得2010年12月後最高增速，與2020年6月持平。

服務業和綜合PMI走勢與統計局一致。國家統計局公布的10月服務業商務活動指數上升0.3個百分點至55.5，綜合PMI則上升0.2個百分點至55.3。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月製造業、服務業供需兩旺，相關指數均位於近年來高位，在手訂單、採購、庫存等指標亦表現強勁，企業家對未來一年經濟前景信心充足。隨着市場景氣度的回升，製造業和服務業就業也在穩步改善。

王續稱，10月海外疫情的反復令製造業和服務業外需承壓，歐美疫情的下一步演化仍是影響未來經濟走勢的不確定因素。未來數月，經濟持續恢復是大概率事件，但後疫情時期貨幣和財政政策的常態化還需謹慎。

10月份服務業新訂單量大幅加速增長，新訂單指數升至2010年9月後第三高。據調查樣本企業反映，訂單增長與客戶需求持續恢復、新產品上市有關。不過，來自海外的新訂單連續4個月下滑，報告顯示多個出口市場疫情反彈，使出口銷售受挫。

新接業務量增長，市況出現轉強迹象，促使企業連續3個月增加用工，10月服務業用工增速雖屬小幅，但已是略逾一年來最強勁。受此影響，服務業就業指數連續3個月保持擴張，錄得2019年10月以來新高。同時，製造業就業指數也連續兩個月處於擴張區間，但僅略高於50。綜合來看，兩大行業企業繼續增加用工，但用工增速輕微。

10月積壓業務量輕微上升，但積壓率較9月有所放緩。調查樣本反映，新接訂單量持續強勁增長，對產能構成壓力。

就業規模擴大相應增加企業的用工成本，10月服務業投入品價格指數在擴張區間內大幅上升。企業報告顯示用工成本與採購成本有所上揚，且成本漲幅較明顯，為略逾兩年來最顯著。然而，為保持競爭力，服務業企業僅輕微上調收費價格，加價幅度幾乎與9月幾乎持平。

10月服務業經營預期指數上升至2012年5月以來的新高，顯示服務業企業對未來一年有效控制疫情和經濟持續回暖極為樂觀。