【螞蟻撻Q】馬雲身家蒸發221億 全球億萬富豪排名跌至18位
2020年11月04日 10:14
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馬雲
螞蟻集團(06688)(688688.SH)煞停「A+H」上市，拖累螞蟻母公司阿里巴巴(09988)ADR在美市急挫逾8%，其在港上市的股份亦一度急挫10.22%，低見272港元。阿里巴巴集團始創人馬雲資產淨值亦應聲暴跌，根據外電提供的億萬富豪指數，馬雲全球億萬富豪排名由第6位急跌至第18位，身家蒸發28.4億美元(約221.52億港元)，至581億美元(約4,531億港元)。
受消息拖累，騰訊控股(00700)主席馬化騰身家亦蒸發3.17億美元(約24.72億港元)，至594億美元(4,633億港元)，於全球億萬富豪排名16。
外電報道，隨着螞蟻集團的首次公開招股，馬雲原本有望一躍成為亞洲首富。螞蟻集團IPO是多年來最令人期待的新股發行，其香港和上海兩地上市至少吸引3萬億美元的認購。踴躍認購催生了對該股首日上市將大幅上漲的預測，也引發了中國散戶投資者的狂熱追捧。股票發行還將令一些早期投資者和部分員工的財富暴增，十幾個人將一躍成為身家超過十億的富豪。
馬雲擁有阿里巴巴4.2%的股份，後者擁有螞蟻集團約1/3的股份。上海證交所周二(3日)在聲明中表示，在馬雲被有關部門聯合進行監管約談之後，決定暫緩螞蟻集團上市。螞蟻集團之後不久表示，其香港股票發行也暫緩。