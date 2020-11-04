【螞蟻撻Q】馬雲身家蒸發221億　全球億萬富豪排名跌至18位

外電報道，隨着螞蟻集團的首次公開招股，馬雲原本有望一躍成為亞洲首富。螞蟻集團IPO是多年來最令人期待的新股發行，其香港和上海兩地上市至少吸引3萬億美元的認購。踴躍認購催生了對該股首日上市將大幅上漲的預測，也引發了中國散戶投資者的狂熱追捧。股票發行還將令一些早期投資者和部分員工的財富暴增，十幾個人將一躍成為身家超過十億的富豪。

馬雲擁有阿里巴巴4.2%的股份，後者擁有螞蟻集團約1/3的股份。上海證交所周二(3日)在聲明中表示，在馬雲被有關部門聯合進行監管約談之後，決定暫緩螞蟻集團上市。螞蟻集團之後不久表示，其香港股票發行也暫緩。