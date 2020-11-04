果粉喜訊？指紋識別專利獲批　Touch ID將重現iPhone...

蘋果公司(Apple Inc.)旗下iPhone近年主推Face ID，不經不覺已經取消了Touch ID好幾年；但今年受疫情影響，人人帶口罩，要用Face ID解鎖確實有難度。

「果粉」有好消息了！據外電報道，Apple可以在不重新引入實體Home鍵的情況下，通過利用紅外光及穿透式顯示屏成像技術，將Touch ID重新加到iPhone之上。

日前美專利和商標局通過一項名為 「通過電子設備顯示屏進行短波紅外光學成像」的專利申請，Apple提出利用短波紅外光學成像來進行指紋識別的方法，可以說是Apple屏下Touch ID技術。此專利最初於2018年9月26日提交。

Apple指，光學成像系統有可能被放置在顯示屏附近，但或令邊框較設計者預期的更厚。相反，若光學成像系統位於主顯示屏堆棧的下方，該堆棧通常由外部保護層、觸摸感應層和顯示屏本身組成。

Apple的專利與目前流行的屏下指紋識別有所不同，它的方法是藉光學成像系統會向上發射短波紅外光，短波紅外光會與手指相互作用，並根據與屏幕接觸的脊線的存在反射光線。然後，反射的紅外光會被同一個光學成像系統中的光敏元件接收，它可呈現出指紋的一部分來進行分析。

為何使用短波紅外光呢？因這是肉眼根本看不到的光，故不會讓人分心或眩暈，且因顯示器將用於發射可見光而非紅外光，而光敏元件將被調整為檢測紅外光。因此，該系統不會因光源不同而出現誤報或讀取失敗的情況，準確度大增。

不過，Apple每周都會提交大量的專利申請，且並不代表有關專利一定會出現在未來的產品或服務中，所以「果粉」要耐心拭目以待了。