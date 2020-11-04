高盛料美元3年內將貶值15%　恐再更低

美匯指數先跌後回升，不過高盛集團認為，無論美國總統大選的結果如何，到2023年底美元都可能貶值15%，預言可能出現更大幅度的貶值。

美匯指數周二(3日)偏軟，今日(4日)顯著反彈重上94關，最新報94.3，升0.8%。

高盛全球外匯、利率和新興市場策略聯席主管Zach Pandl表示，基於多個原因，美元目前被高估了10至15%；如果美匯指數真的下跌15%，則將觸及自2014年底以來的最低水平。

Pandl稱，美國實際利率持續保持深度負值的環境，以及全球經濟從新冠肺炎衰退中持續大幅復甦，是美元整體走軟的「標準配方」。他預測，從今年的峰值到2023年底，美元貿易加權匯率將會貶值約15%，但肯定有可能出現更大幅度的貶值。其他影響美元疲軟時間的因素包括新冠病毒大流行的進程、疫苗開發和大選結果等，但這些因素不會影響美元中期前景。

他指出，鑑於美國大選的不確定性顯現，全球經濟健康狀況及美國相對於其他市場的表現如何，投資者似乎仍不願接受今年剩餘時間和2021年美元走弱的觀點。因此，許多投資者對未來幾個月美元走弱沒有做好準備。

他還指出，如果投資者需要得到補償才會購買更多的美國國債來為美國赤字提供融資，且聯儲局繼續將實際利率維持在低位，那美元可能不得不走軟以刺激外國需求。直至明年，市場關注的焦點將會轉向疫苗分發和全球經濟表現，意味着無論如何，美元最終都可能會走軟。