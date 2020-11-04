美大選結果無礙黃金成大贏家　首站上望2000美元

美國全球投資商(U.S. Global Investors)行政總裁Frank Holmes表示，對於黃金來說，美國大選不是民主黨和共和黨之間的藍紅大戰，而是一場「啟動黃金按鈕」的大事件。

現貨金會每安士現報約1,896美元，今年迄今漲幅逾兩成；在今年8月曾觸及史上高位，突破2,000美元。

Holmes認為，鑑於聯儲局的資產負債表擴張及通脹被低估，投資者應該考慮購買房地產和黃金，這也是他認為黃金在2023年之前將攀升至4,000美元的原因之一。

世界黃金協會研究負責人Juan Carlos Artigas表示，過去4年來，黃金表現強勁的原因很多，儘管美國是推動黃金的重要組成部分，但這並不是唯一的因素，「黃金是一個全球市場」。

全球利率降低、地緣政治風險高企，以及國際貿易緊張局勢使得投資者希望為其投資組合進行避險，在股市價格波動太劇烈之際，投資者還能用黃金來適當降低風險。

他認為，高風險和持有黃金的機會成本低，這兩點一直是整體上重要因素。今年迄今美國公債孳息率交易大幅下降，降低了持有黃金的相對機會成本，並使黃金成為更具吸引力的投資。而這些因素不會短期內很快地變動，尤其是利率也不可能近期內上升，Artigas指，這一點不管誰入主白宮都一樣，因為寬鬆貨幣政策是確保經濟適當反彈的重要一招。Artigas提到，倘若競爭激烈、一段時間內結果未明，可能會導致金融市場的不確定時期，推動更多投資者湧向黃金。

因此，任何選舉結果都可能會支撐黃金投資需求。特朗普若勝選，其財務政策會被視為「對商業友好且具建設性」，這會支撐股市正面動能，但貿易的緊張氣氛也會重現，且貨幣政策可能也會很長時間維持寬鬆。如果民主黨拜登勝選，可能導致大眾更高的稅收以及政府預算赤字擴大，以及股市的修正。龐大的財政赤字會提高黃金作為避險投資的吸引力。

RBC財富管理公司總監George Gero表示，美國大選過後，金價可能會反映出「對抗疫情、就業前景的預期」，以及與脫歐和歐元區相關的復甦可能性。他續說，大選後籌措資金的全球投資者將減少，政局和經濟復甦狀況更明朗，黃金價格將成為經濟的風向球以及一種貨幣，而不僅是用來交易，因此至少一開始，金價就可能返回2,000美元。