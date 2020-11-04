惠譽：內地金融控股准入管理新規有利於遏制系統性風險

國際評級公司--惠譽評級表示，中國央行出台的金融控股公司准入管理新規旨在應對潛在系統性風險，若能得到有效實施，將顯著提升金融行業的治理標準。

惠譽認為，新規將通過減少關聯方交易、防止過度擴張、簡化股權和組織結構、確保投融資行為合法合規以及完善信息披露等方式規范金融活動、杜絕不當行為，並進一步遏制系統性風險。然而，這一規定並未設定明確的財務監管基準。

中國人民銀行於2020年9月13日發布了《關於實施金融控股公司准入管理的決定》，決定將於2020年11月1日生效。近年來，多家大型企業集團，包括明天控股集團、海航集團、安邦保險集團、螞蟻集團和復星集團等紛紛涉足金融服務領域，至今已有幾家因業務過度擴張和欺詐導致的流動性緊張而陷於破產。這些企業集團的活動增加了多個金融行業的系統性風險，並對其他地區、行業和企業產生了溢出效應。自2017年以來，中國政府已介入查封或重組了數家陷入困境的金融集團的資產，其中包括安邦保險集團、明天控股集團和海航集團。

中國人民銀行的較低准入門檻意味着大量金融集團可能會受到新規的製約。企業集團如屬下列情形之一應向中國人民銀行申請設立金融控股公司：1) 控制兩個或兩個以上的金融機構及2) 控股或者實際控制的金融機構中含商業銀行的，金融機構的總資產不少於5,000億元人民幣(750億美元)，控股小型銀行或者實際控制的金融機構中不含商業銀行的，金融機構的總資產不少於1,000億元人民幣。金融機構的定義涵蓋商業銀行、信託公司、資產管理公司、證券公司和保險公司。

符合上述條件的企業集團還須保持其實繳註冊資本額不低於50億元人民幣，且不低於所直接控股金融機構註冊資本總和的50%。設立金融控股公司的申請應於2021年11月1日之前提交。

新規能否得到有效實施是檢驗其成效的關鍵。錯綜複雜的交叉持股及大量的關聯交易是治理風險高企的根源。大型企業集團可能會藉設立註冊為金融控股公司的金融旗艦公司，以規避對其他業務的監管，而釐清這一結構則需要對關聯方交易以及其他治理問題進行更加嚴格的審查。