【專家點評】麥嘉嘉：政策利好新能源汽車 有咩股好揀？
2020年11月04日 10:31
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國務院周初公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，為國家支持新能源汽車措施提供明確發展框架，當中重點包括提出2025年新能源車要佔新汽車銷量約20%、加快充電建設基礎投資等。中國工信部截止到9月，充電站達到4.2萬座，換電站525座，各類充電樁達到了142萬個，車樁比約為3.1：1。
廣汽(02238)第三季度實現營業收入172.04億元，比第二季度的148.77億元收入增長15.6%；第三季度股東應佔淨利潤為26.83億元，已超過上半年23.18億元的股東應佔淨利潤，比第二季度增長22%。廣汽擁有豐富的產品綫，包括轎車、SUV及MPV在內的全系列產品。廣汽加快推動數字化轉型，近日展出多項新技術，包括車內智能連接生態系統、全球平台模塊化架構、純電動車專屬平台GEP以及續航力達1,000公里的新電池技術等。提高廣汽在新能源汽車行業的競爭力、刺激銷量及利潤率增長，建議買入價7.8元，目標8.9元，止蝕位7.5元。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)