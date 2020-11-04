【專家點評】麥嘉嘉：政策利好新能源汽車 有咩股好揀？

國務院周初公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，為國家支持新能源汽車措施提供明確發展框架，當中重點包括提出2025年新能源車要佔新汽車銷量約20%、加快充電建設基礎投資等。中國工信部截止到9月，充電站達到4.2萬座，換電站525座，各類充電樁達到了142萬個，車樁比約為3.1：1。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)