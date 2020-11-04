美國大選結果待揭盅 商品及匯市波動 美股期貨上揚

美國時間周二(3日)迎來大選投票日，各州票站當晚開始陸續關閉，點票隨即開始。總統特朗普奪得多個東南部州份，民主黨總統候選人拜登則取下南部州份。暫時，拜登得票領先特朗普。

商品市場及匯市表現波動。現貨金價一度跌1.36%或26.04美元，低見1,883.13美元。現貨銀價亦曾跌4.09%，低見23.234美元。

油價向好，布油暫升1.71%，報40.39美元；紐油升1.83%，至38.35美元。

匯市方面，美匯指數漲0.8%，高見94.3。歐元兌美元跌0.96%，低見1.1603。英鎊匯價跌0.95%，低見1.2935。

離岸人民幣(CNH)兌美元一度跌916點子或1.37%，低見6.7745；每百港元可兌86.89元人民幣。美元兌日圓處105.16，每百日圓兌港元見7.3733。

美股期貨方面，道指期貨漲0.87%，至27,615點；標普期貨升1.83%，至3,423點；納指期貨亦飆3.83%，至11,696點。

美國10年期國債孳息率曾挫10.96點子或12.19%，低見0.7897厘；30年期債息一度插11.88點子或7.07%，低見1.5612厘。