【螞蟻撻Q】券商紛退部分使費　華盛另發認購優惠券

致富證券指，與客戶共同承擔相關手續費及利息開支，透過電話或於延長時段申請的客戶，已收取50元的手續費將退還一半，即25元。以孖展認購的客戶，100元手續費不獲退還，惟孖展利息以統一2.5%收息。所有退款將於周五(6日)存入客戶帳戶。

華泰國際旗下證券服務漲樂全球通公布，認購螞蟻的客戶，孖展息率將由原定的3.9厘，調低至2.5厘，將採取「先收後回」的方式退回部分孖展利息。

富戶證券免除所有認購手續費及孖展息，有關成本由該行承擔，而退還方式及時間表有待進一步公布。

華盛証券不單將全部退還螞蟻集團認購費用及孖展利息，所有成本均由該行承擔，另額外發放50元螞蟻集團現金認購優惠券，有效期6個月。具體費用的退還方式、時間，以及優惠券發放時間及使用細則，有待該行稍後進一步宣布。

一盈證券表示，為感謝客戶一直支持，決定對國際配售客戶全部不收取任何費用，公開發售認購的客戶則退還認購手續費及孖展利息，有關退款將陸續存入客戶帳戶。

天風國際證券指，為協助客戶減少損失，免收認購手續費及孖展利息，退款時間及詳情將另行公布。