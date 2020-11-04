【高盛推介】阿里急跌　資金積極留意好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(11月3日)升約0.7%。周三(4日)早段則受旗下螞蟻集團宣布暫緩A+H上市影響，低開約9.3%並失守280港元水平，及後跌幅收窄。

觀察個股輪證資金流向，可見可見上周四至本周一(10月29日至11月2日)共錄得高達1.5億元資金流入認購證，周二則見資金轉向沽出。認沽證則見過去5個交易日皆獲資金流入，合共約4,590萬元。進而觀察周三早段即市資金流向，則見資金積極留意阿里好倉。

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