【高盛推介】阿里急跌 資金積極留意好倉
2020年11月04日 11:37
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(11月3日)升約0.7%。周三(4日)早段則受旗下螞蟻集團宣布暫緩A+H上市影響，低開約9.3%並失守280港元水平，及後跌幅收窄。
觀察個股輪證資金流向，可見可見上周四至本周一(10月29日至11月2日)共錄得高達1.5億元資金流入認購證，周二則見資金轉向沽出。認沽證則見過去5個交易日皆獲資金流入，合共約4,590萬元。進而觀察周三早段即市資金流向，則見資金積極留意阿里好倉。
投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價280至330元作為篩選產品的條件。貼價的選擇可留意價外幅度約8%，年期約3個月的阿里購證(28197)，行使價296.08元，2021年2月19日到期，實際槓桿6.2倍。
價外的選擇則可留意上述行使價區域的中年期產品中，槓桿最突出的阿里購證(26802)，行使價319.08元，2021年2月22日到期，實際槓桿7.6倍，行使價280至330元間、中年期產品中，槓桿最高。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬遠牛的阿里牛證(59702)，收回價250元，行使價248元，換股比率500，槓桿比率9.2倍。
投資者如看淡，可留意價外幅度約11%，年期約2個月的低街貨阿里沽證(27749)，行使價244.8元，2021年1月21日到期，實際槓桿6.3倍。
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