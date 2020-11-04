港股格局：伍禮賢指美國大選膠着　恒指難有方向

螞蟻集團上市煞停，恒指開市曾跌逾百點，及後回升，暫報25,008點。光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，周三市況較為動盪，主要因為美國總統大選日，加上螞蟻集團宣布暫緩上市。

市場在觀望美國大選爭持不下的情況下，大市未見方向，短期呈反覆上落格局。他表示，由於雙方票數接近，周三晚上未必能公布美國選舉結果，或須等待集齊所以郵寄選票才得知結果。

他認為不論拜登及特朗普，兩者上場均會為中港股市帶來利好及不利因素。若拜登勝出，中美關係會有改善空間，短期有利中港股市，但本土企業稅及個人利得稅均會增加，影響企業盈利。若特朗普連任，其對華政策對中港股市影響較大，不過任內量化寬鬆等經濟政策能為美股帶來正面影響。

他預料恒指在11月份難以再試穿25,000點關，由於美國大選結果未定，25,000點亦是股市年尾的中位數，股市需有歇息的空間。不過，他表示不看淡港股，預料股市在24,000點仍有支持位。

消息可影響兩方面，第一為市場氣氛，市場一直期望螞蟻上市；第二是估值因素，未能上市令螞蟻的估值下跌，本來螞蟻因業務發展迅速而獲得高估值，惟現時內地監管機構的環境嚴格，市場擔心或會收窄其貸款業務，未必能維持原先增長速度，其金融科技服務佔收入63%，當中40%為微貸科技。

此外，由於微信支付為螞蟻最大的競爭對手，市場亦重新審視騰訊的估值，兩者價值下跌。但其手游業務佔比較大，手游業績增長亦較支付服務大，因此消息對其打擊不及持有股權的阿里大。