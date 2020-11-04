【瑞通推介】全球關注美國大選　恒指牛熊證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者聚焦美國大選日投票結果，並看好政局趨明朗，道指隔晚收報27,480點，升554點或2%。

港股連續兩日強勢上升，周二(3日)高見25,048點的兩個月高位，全日收升479點或1.9%，報24,939點，一舉收復10天、50天和100天線。周三(4日)早段曾回落逾200點，於24,800點水平整固。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出近2.6億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.9億元，反映投資者續趁升市減持好倉。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點。

螞蟻集團中港AH股齊暫緩上市，而此前中證監等4部門約談螞蟻負責人，消息拖累周二未能重上300元關收市的阿里巴巴周三早段曾急挫逾9%，低見272元，連失10天、20天和50天線。除了螞蟻消息，投資者亦重點關注阿里周四(5日)公布的季度業績，以及雙11期間銷售情況。此外，據報阿里巴巴擬向奢侈品網購平台Farfetch投資近3億美元。周二有接近6,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾4,500萬元淨流入。

原本以集資額計有望成為全球最大新股的螞蟻暫緩上市，拖累香港交易所周三早段曾挫逾4%，低見362元，其後跌幅收窄。港交所將於下周三(11日)公布季績。周二有逾2,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾120萬元淨流入。

舜宇光學獲券商唱好，指其爭取蘋果公司(Apple Inc.)iPad鏡頭項目進展良好，未來甚至有機會爭取iPhone鏡頭訂單，且估計受失去華為訂單的影響較少。該股周二最多飆10.7%，高見144.8元，為8月以來高位，全日收升7.8%於141元，為表現最佳藍籌。周三早段曾升逾2.8%，高位重上145元。周二有逾7億元北水淨買入舜宇。輪證資金流方面，逾1,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾160萬元淨流入。

友邦中國獲中國銀保監批准，開始在成都籌建四川分公司。友邦保險周二最多漲7%，高見78.5元，收報77.95元，揚6.2%。周三早段大致靠穩，上試79元，一度重越50天線。周二有近840萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾370萬元淨流入。

有市場研究機構報告顯示，第3季中國智能手機市場出貨量分別按季跌8%和按年跌15%，但小米集團是出貨量唯一逆勢增長品牌，按年增19%。不過小米股價周二最多漲4%至23元後，升幅逐步收窄，並以全日最低位22.2元收市，微升0.4%。周三早段升逾3%，重返22.9元附近。逾600萬元在周二淨流出其好倉，淡倉同日則有約20萬元淨流入。

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