【高盛推介】吉汽創逾兩年高位　高槓桿購證精點

高盛(亞洲)有限責任公司： 中國國務院周二(11月3日)公布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》通知，當中提及到2025年新能源汽車新車銷售量，要佔總新車銷售約20%。

汽車股周三(11月4日)早段個別發展，當中周二升約5.5%的吉利汽車，周三低開約0.3%後隨即反彈，早段高見20.45元，創超過兩年高位。有券商指對吉汽前景更具信心，上調明年吉汽及領克合計總銷量預測至160萬輪，即按年升23%。該行並給予吉利「買入」評級，目標價41元。

而周二跌約2%的比亞迪，周三早段高見176.9元後升幅收窄，其後跌約0.5%。

觀察個股輪證資金流向，可見周二資金轉向部署比亞迪認購證，錄得約1,440萬元資金流入。認沽證則在上周三至本周一(10月28日至11月2日)皆錄得資金流入，合共約1,650萬元後，周二則見有資金轉向沽出。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。