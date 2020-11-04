調查：63%市民在國泰重組計劃後對其信任度下跌

調查結果顯示，74%市民認為國泰航空更改僱用條款是不尊重員工；69%市民認為國泰航空對待員工的表現差劣；66%市民在國泰航空重組後對該公司的印象負面；97%市民認為就業保障對創造一個正面的工作環境十分重要。

被問及在國泰公布企業重組後對該公司的感覺時，市民最常提到的形容是「卑鄙/無良」、「差劣」、「壞」及「令人失望」。

國泰航空於10月21日宣布解僱5,300名駐港員工。未被解僱的機師和機艙服務員須在7至14天內考慮是否簽署新僱員合約，其中將大幅削減薪金達58%，或被即時終止現有合約。

調查結果亦指出，79%市民認為國泰航空在沒有諮詢員工的情況下對員工合約作出重大變動的做法不公平；75%市民認為國泰航空以目前經營情況作為理由，要求員工接受永久減薪的做法不公平；72%市民國泰航空要求員工在7天內簽署新合約的做法不公平；71%市民認為國泰航空要求駐港機艙服務員及機師接受減薪50%的僱員合約，否則將被解僱的做法不公平。

HKAOA秘書長Chris Beebe批評，國泰航空最近的舉動對受影響員工毫不尊重，簡直是欺凌、威嚇，「他們多年來盡忠職守，但數以千計的員工今天面臨解僱或不平等合約，職業生涯被毀。這並不是於2020年的現今社會任何一間盡責企業應有的態度。」

Beebe又稱，HKAOA與國泰航空管理層之間未曾就最近的重組事宜進行有意義的商討。此外，要求員工在極短時間內簽署新合約，否則將被自動解僱，此舉極不現實和不公平。國泰航空未有向員工作出諮詢，並只給予極短時間讓員工決定去留，既不公平亦「殘酷」。

Beebe補充，國泰航空正在營運，集團的機師仍需駕駛國泰的航班，國泰空中服務員工會(FAU)的機艙服務員仍需在航班上服務乘客。一些員工已離家好一段時間，未能即時回港與家人和朋友商量新合約的事宜，國泰航空堅持要他們在極短時間內作出決定的做法完全不合理。HKAOA對國泰航空的要求非常簡單──尊重員工及秉持操守。香港市民非常關注國泰航空對機組人員的待遇。HKAOA相信，公司終能作出正確的選擇，並在決定盡忠職守的員工的未來方向前先諮詢他們。

HKAOA的代表將於周三(4日)稍後與FAU代表會面。