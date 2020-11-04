【螞蟻撻Q】多間券商減免使費利息　一文睇晒「回水」安排

1.富途證券：免手續費及孖展利息

富途證券表示，免除所有參與螞蟻IPO認購客户的認購手續費和全部銀行融資利息，所有相關的成本將由富途承擔。至於退還方式、時間就暫未公布詳情。

富途是借出最多孖展的證券行之一，共錄得317.8億元孖展認購，合共錄得481億元認購螞蟻，涉及20.6萬名客戶。以富途孖展息3.98%計，孖展利息料涉2426萬元。

2.耀才證券：周五之前全數退回手續費及孖展利息

耀才證券指，今次孖展認購螞蟻的客戶所產生之利息開支及手續費，全數以現金方式回贈給客戶，當中損失將由耀才全力承擔。計劃在周五(11月6日)或之前，認購退款將全數退回予相關客戶，相關的利息與手續費亦全數以現金方式回贈予相關客戶。

耀才在聲明表示，希望證監會為投資者主持公道，要求該上市公司必須以「實報實銷」的方式賠償一眾投資者已支付的孖展利息，保護香港國際金融中心的聲譽及形象。

3.華盛証券：免手續費和孖展利息+50元螞蟻現金認購券

華盛証券指，將免除所有認購螞蟻客戶的手續費和融資利息，相關成本將由華盛証券承擔，退還方式和時間將進一步通知，另將為本次參與認購客戶額外發放50元螞蟻集團現金認購優惠券(有效期6個月，可抵扣螞蟻現金認購手續費，期待螞蟻重來)。

4.輝立：孖展利息計5日，不退還認購手續費

5.老虎證券：退還手續費、孖展利率減1%、額外贈30天免佣卡

老虎證券指，全數退還螞蟻集團認購手續費，實際融資利率減免1%；額外贈送認購螞蟻客戶一張30天免佣卡。

6.恒大證券：退還認購手續費

恒大證券指，決定退還所有認購螞蟻IPO客戶的手續費。

7.廣發香港：免認購費、利率統一按2.28%收取

廣發香港公布，將一律按2.28%計算，金額不設上限，亦免除認購費用。

8.復星恒利證券：免認購費、統一按2.5%利率收費

復星恒利證券表示，取消現金認購費，取消原新股融資利率2.88%的收費，統一按2.5%利率收取，具體退款時間將進一步通知。

9.天風國際：免手續費和利息

天風國際表示，為幫助客戶減少損失，決定免除所有於該行參與認購螞蟻集團IPO客戶的認購手續費和融資利息。

10.玖富證券：下調孖展利息

玖富證券發布公告稱，取消原融資利率3.88%的收費，將統一按2.5%的利率收取。融資利息先收後返，具體退款時間將根據港交所的退款安排進行。

11.艾德證券：全額退款

艾德證券發布公告稱，為感謝客戶支持，不論客戶以現金或孖展認購該股，均可獲得全數退款，手續費及孖展利息全退，所有融資成本由艾德證券期貨承擔。退款程序預計於11月6日或之前完成。

12.渣打銀行：退回申請款項及認購費

渣打銀行表示，所有經該行申請的個人客戶，有關申請款項(包括獲接納申請及不獲接納申請部分)，以及該行收取的100元申請認購費用，均會於今日(4日)內退回客戶戶口。

13.中銀香港：分兩批退款

中銀香港指，螞蟻的退款將分兩批進行。不獲接納申請部分的金額將於今(4日)退回客戶的結算帳戶內，其餘認購部分的金額周五(6日)退回客戶的結算帳戶。

14.招商永隆：豁免認購新股貸款利息

招商永隆銀行公布，繼招股過程中已豁免透過電子渠道認購新股手續費外，該行考慮是次招股對客戶之影響，現決定豁免透過該行認購螞蟻集團之客戶的全部新股貸款利息。

15.盈立證券：免除手續費及孖展利息

uSMART盈立證券表示，針對此次螞蟻集團暫緩首次公開募股的情況，決定免除公司所有參與認購客戶的手續費及孖展利息，轉換產生的相關成本均值由盈立證券承擔。具體更換安排會根據港交所規定進行處理，詳情請留意盈立智投APP或客戶經理通知。

16.輝立証券：孖展利息及手續費無得退

輝立証券指，認購款項將分兩批，分別於周三(4日)及周五(6日)退回，而孖展利息及手續費將不退回。

註：以上資料僅供參考，並以各大券商或銀行的最新公布為準。