【螞蟻撻Q】內地戰略配售基金恐重傷

所謂「戰略配售基金」，是指這些基金將可優先認購擬上市公司的股票。此次參與螞蟻戰略配售的基金包括華夏、易方達、鵬華、匯添富、中歐推出的5隻創新未來18個月封閉運作混合型投資基金，分別獲配1,739.593萬、1,740.228萬、1,743.1528萬、1,736.221萬及1,742.4355萬股螞蟻A股，涉資近60億元。

據內媒報道，針對螞蟻A股上市暫緩一事，支付寶作為相關基金銷售渠道之一表示，基金中原計劃參與戰略投資於螞蟻集團上市的部分也相應暫緩，但基金運作不受影響。後續如有任何更新，基金公司及螞蟻集團會通過公告披露。

翻查5隻基金的的相關資料及產品合同，發現該批基金在封閉運作期內，股票資產合基金資產的比例均為60%至100%，其中投資於創新未來主題股票資產佔非現金基金資產的比例不低於80%。而基金的投資範圍均為新一代信息技術、高端裝備、生物醫藥、新能源等，均為如今的熱門行業領域。

值得一提的是，華夏基金、易方達在風險揭示中均表示，基金資產並非必然參與戰略配售，可根據投資策略需要或不同市場環境的變化，選擇是否採用戰略配售策略。