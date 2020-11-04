【螞蟻撻Q】面臨業務調整！內地監管機構擬限貸款等業務

據消息人士透露，金融監管部門近期與部分金融機構溝通，鼓勵這些機構在與螞蟻小貸的聯合貸款及助貸業務等合作上更加審慎合規，甚至暫停合作，以敦促螞蟻盡快達到最新出台的小額貸款公司辦理辦法等新規的要求。

螞蟻與金融機構的聯合貸款和助貸等合作若受到打擊，或將大幅削弱螞蟻集團的收入核心收入來源，亦被視為中國監管當局對螞蟻作為金融控股公司可能對金融系統穩定性構成挑戰而加快實施全面監管的重要一步。

目前對於螞蟻的監管力度將有多大尚未可知，一旦螞蟻符合監管要求，金融機構仍可能繼續與螞蟻展開合作。螞蟻回覆表示，銀行暫停與螞蟻的合作沒有根據，螞蟻將繼續支持銀行合作伙伴做出獨立的信貸決策，並利用螞蟻的科技平台為消費者和小微企業提供服務。

螞蟻聯合創辦人馬雲被中國人民銀行和三大金融監管機構周一(2日)罕見約談後，上海交易所周二(3日)因金融科技監管環境發生變化，可能導致螞蟻不符合發行上市條件或信披要求為由決定暫緩上市，香港上市計劃也同步推遲。在螞蟻此前推進IPO的過程中，金融官員和官媒就連發評論直指互聯網金融亂象，IPO被叫停當晚官媒稱此舉彰顯中國保護投資者利益的堅定決心。

根據中銀保監本周公布的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（征求意見稿）》，在單筆聯合貸款中，經營網絡小額貸款業務的小額貸款公司的出資比例不得低於30%。

而據螞蟻集團此前的招股說明書申報稿，螞蟻集團與約100家銀行合作開展業務，貸款業務已成為其最大的收入來源。今年首6個月，螞蟻的微貸科技平台收入佔集團總收入近40%；然而，只有2%的借貸體現在其資產負債表上，剩下的均是由銀行提供資金或者通過資產證券化進行了轉讓。

截至6月底的12個月期間，約5億用戶通過其旗下的花唄和借唄產品獲得了消費信貸，大部分貸款的日利率為0.04％左右或以下，或按年率計算約15％；同期亦有超過2,000萬的小微企業用戶通過螞蟻平台獲得貸款，大部分年化利率約為11％，這幾乎是從銀行獲得小額貸款平均利率的兩倍。

中銀保監消費者權益保護局局長郭武平周二就撰文指出，在對個人和小微企業的聯合貸款中，90%以上的資金來源於銀行業，有的高達98%以上，金融科技公司利用導客引流的優勢，直接收取的費用佔客戶融資綜合成本的1/3左右，加上代銷或其他過度增信產品等收取的費用，往往高達2/3。

截至6月底，螞蟻集團旗下平台促成的消費信貸餘額逾1.7萬億元人民幣，小微信貸餘額為4,217億元人民幣。