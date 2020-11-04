【市後重點睇】人民幣喘穩 道期反覆向下
2020年11月04日 16:18
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美匯指數回升至93.98，離岸人民幣(CNH)一度低見6.7745，最新報6.7256，港匯處7.7519，美元兌日圓處104.96，歐元報1.1666，英鎊跌1%，報1.2928。金價一度突破1,910美元，現企1,891美元。油價個別發展，布油處至39.74美元，紐油見37.63美元。道指期貨反覆，暫跌逾200點。
●市後關注點
-21:15 美國10月ADP私人職位增長
-21:30 美國9月貿易赤字
-23:00 美國10月ISM服務業指數
●港股缺乏方向。恒生指數低開149點後時升時跌，收報24,886點，跌53點或0.21%。科技指數升43點，收報7,758點或0.57。主板成交1,728億港元。螞蟻集團上市被叫停，阿里巴巴股價應聲低開9.2%，收報277.2元，跌7.53%。https://bit.ly/3oRVvZ0
●A股快報：滬綜指收升6點 螞蟻概念股受壓。
●【螞蟻撻Q】
-香港公開發售申請股款將不計利息分兩批退回。
-多間券商減免使費利息，一文睇晒「回水」安排。 https://bit.ly/3kYh0Vx
-張華峰感到失望，冀釐清「疑問」後重新上市。
-馬雲身家蒸發221億，全球億萬富豪排名跌至18位。
-官媒專欄文章，解開世紀新股胎死腹中之謎？
-股民收到抽中螞蟻通知？中銀咁解釋... https://bit.ly/2TRfJ6X
-報道指「押後半年」上市消息不實。
-面臨業務調整！內地監管機構擬限貸款等業務。
-輪證資金押注阿里好倉博反彈。
-傳官方要求上市前須達資本新規。
●中國經濟：
-財新中國10月服務業PMI報56.8。
-首10月地方債發行逾6萬億人幣。
●美國大選：賴志文指特朗普倘勝出，中美經濟將脫鈎。
●惠譽：內地金融控股准入管理新規有利於遏制系統性風險。
●高盛料美元3年內將貶值15%，恐再更低。
●美大選結果無礙黃金成大贏家，首站上望2,000美元。
●果粉喜訊？指紋識別專利獲批，Touch ID將重現iPhone...
●香港10月份PMI仍處衰退水平，調查顯示就業市場惡化。
●【全球攬炒】黑田東彥料經濟和物價有下行風險。
-日本央行：寬鬆措施正發揮預期效用，應檢視應對疫情處理方式。
●金管局：
-與泰國央行聯合進行數碼貨幣項目已進入第二階段研究。
-中港貿易金額區塊鏈平台完成第一階段連接。