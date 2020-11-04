環聯：港人優先償還循環貸款　料成新商機

個人信貸機構環聯表示，信貸活躍的成年人中，逾9成擁有一張或多張信用卡，而香港消費者平均擁有4到5張信用卡。其最新研究顯示，香港消費者遇財政壓力時，最有可能優先考慮償還循環貸款，其次是私人貸款，最後才是信用卡。環聯香港區行政總裁林嘉儀指，循環貸款或成為新商機。

據調查結果，持有多張信用卡及私人貸款的消費者在遇上財政壓力時，選擇拖欠信用卡還款的可能性是私人貸款的4倍以上。值得留意的是，消費者如僅持有一張信用卡並同時有私人貸款，其將先考慮繳交信用卡欠款。

林嘉儀指，由於網購愈來愈盛行，持有一張信用卡的消費者需確保唯一的信用卡可繼續用於日常交易及作為持續信貸的來源。而當消費者擁有多張信用卡時，即使繼續拖欠其他信用卡的還款，仍能透過另一張或多張信用卡來維持日常便利及流動資金。

分析亦顯示，財困的消費者最有可能優先考慮償還循環貸款，其次是私人貸款，最後才是信用卡。截至今年6月，持有全部3種信貸產品的消費者，其拖欠償還私人貸款的可能性是循環貸款的2倍，而拖欠信用卡還款的可能性是循環貸款的4倍以上。

林嘉儀認為，對財務機構而言，為消費者提供流動資金或能成為個商機，惟仍需有效管理風險，倘若管理得當、了解客戶，循環貸款也許成為幫助財務機構增長的產品。

是次研究於2018年1月至2019年6月期間，累計分析18個消費者群組的表現。最後一個分組於今年6月底完成評估。