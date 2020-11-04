新股專輯：京東分拆京東健康 傳最快下周闖關
2020年11月04日 16:41
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京東(09618)早前公布分拆旗下互聯網及醫療健康業務京東健康(JD Health)在港上市。據外媒報道，京東健康擬下周進行聯交所上市聆訊。早前消息指，該公司計劃集資至少30億美元，目標估值至少200億美元，最快年內上市。美銀、海通國際、瑞銀為聯席保薦人。
截止今年上半年，在可轉換優先股 公允價值變動拖累下，由盈轉虧，蝕52.57億元人民幣(下同)，2019年同期盈利3.34億元。若撇除有關損失，經調整盈利為3.7億元，按年增長46.07%；收入按年飆升2.75倍至87.77億元。
母企京東(09618)持有81.04%股權，上市前投資者亦「星光熠熠」，高瓴資本為第二大股東，持有4.49%股權，霸菱亞洲投資基金、中信產業基金各自持股3.16%；中金旗下的基金CICC Ehealthcare Investment Ltd.持有2.37%股權，中國人壽(02628)旗下的國壽成達(上海)健康產業股權投資中心持有2.26%。
京東健康是次集資所得將用於業務擴張、研發、潛在投資及收購或戰略聯盟及營運資金、及作一般公司用途。