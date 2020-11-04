新股專輯：京東分拆京東健康　傳最快下周闖關

截止今年上半年，在可轉換優先股 公允價值變動拖累下，由盈轉虧，蝕52.57億元人民幣(下同)，2019年同期盈利3.34億元。若撇除有關損失，經調整盈利為3.7億元，按年增長46.07%；收入按年飆升2.75倍至87.77億元。

京東健康是次集資所得將用於業務擴張、研發、潛在投資及收購或戰略聯盟及營運資金、及作一般公司用途。