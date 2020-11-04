綠城集團10個月總合同銷售額按年增30%
2020年11月04日 17:12
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綠城中國(03900)公布，2020年10月，綠城集團自投項目取得銷售7,829套，銷售面積約101萬平方米，當月銷售金額約為280億元人民幣(下同)，銷售均價約為每平方米27,750元。
2020年1至10月，綠城集團取得合同銷售面積約556萬平方米，合同銷售金額約1,401億元，按年增長約42.1%；其中歸屬於綠城集團的權益金額約為771億元；於2020年10月31日，另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約68億元，其中歸屬於綠城集團的權益金額約為43億元。
2020年10月，綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目取得合同銷售面積約100萬平方米，合同銷售金額約92億元。1至10月，綠城集團代建項目累計取得合同銷售面積約418萬平方米，合同銷售金額約為560億元。
綜合上述數據，截至2020年10月31日止10個月，綠城集團累計取得總合同銷售面積約974萬平方米，總合同銷售金額約1,961億元，按年增長約30.5%。另截至2020年11月3日，綠城集團累計實現總合同銷售金額逾2,000億元。