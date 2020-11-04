新盤UPDATES：年底前大批全新項目籌備登場

金融市場表現反覆，但未有阻礙香港地產商推盤步伐，年底前大批全新項目籌備登場，發展商亦積極入紙申請預售樓花加強「備戰」，業界相信未來個多月仍有多個樓盤以極速姿態開盤。

●10月3盤入紙申請預售樓花 共涉954伙

第四季發展商全速追落後式推盤，地政總署資料顯示，10月共有3個新盤入紙申請預售樓花同意書，共涉單位954伙，較9月份僅262伙大幅上升逾2.6倍。當中包括恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列第3期帝御‧嵐天，提供557伙，信和置業（00083）等旺角山東街項目，設322伙，主打1房戶，料最快年底前開盤。而新鴻基地產（00016）及會德豐地產合作的何文田太子道西233號項目，設75伙，亦已申請售樓。

至於上月亦有3個住宅項目獲批預售，單位數量共981伙，包括新地的何文田太子道西195號項目，將建101個單位，發展商早前透露，有機會年底前推出市場。截至上月底，共有24個住宅樓盤待批預售，單位總數12,442伙，較9月底時微跌27伙。

另方面，會地旗下正待批預售的啟德沐泰街12號項目命名為MONACO Development，第1期提供399伙，料最快年內開售，而第2期則設247伙。

●帝御·星濤次輪售單位暫錄3334票登記

購買力持續追捧一手項目。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，屯門帝御·星濤將於星期日下午3時推出123伙進行次輪銷售，截至今晚8時，暫已錄得3,334張入票登記，超額認購超過26倍，當中地產代理入票佔81張，項目將於本周五晚上8時截止接受認購。

新一輪推售的123伙，實用面積由186至551方呎，間隔開放式至兩房，折實平均呎價15,384港元。整批單位折實售介乎約329.9萬至717萬元，呎價由13,944至22,187元。該盤於剛過去周日(1日)進行首輪銷售，市場反應踴躍，即日沽出222伙，佔首輪銷售單位近9成。

●帝御·星濤周日推售123伙 暫錄近3300票

發展商繼續積極推盤搶客。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·星濤已剛發出新銷售安排，星期日下午3時推售123伙，本周五晚上8時截止認購，暫時已錄3,284張入票，當中佔77張為代理入票，超額認購逾25倍。

他透露，項目會所日後特設童夢製作室，佔地約1,000方呎，並提供不同職業制服及場景，供小朋友角色扮演，亦會安排不同形式興趣班。

●名日·九肚山周五次輪銷售 全新兩房示範單位有得睇

再有颱風襲港。長實地產投資董事黃思聰稱，沙田名日·九肚山將於本周五(6日)進行次輪銷售，萬一當日天文台發出8號風球，將順延至星期日下午2時發售。

項目開放全新兩房交樓標準示範單位，參照第2座18樓E室搭建，實用面積505方呎，大廳連接22方呎露台，廚房採用開放式設計，引入歐洲知名品牌電器配套。

●壽臣山深水灣徑8號單位推出招標

南豐集團等合作的壽臣山深水灣徑8號，今曰(4號)公布最新銷售安排，將於11月9日上午10時至11時，以招標形式推出2座7D單位，實用面積2,865方呎。