樓價UPDATES：東涌影岸‧紅累減400萬元後沽出

東涌二手市劈價潮未停，其中影岸‧紅一個曾「高開」的套三房放盤，前後累減400萬元後沽出，同區租客終以1,000萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣樂融軒高層H室，實用面積約635方呎，套三房間隔，叫價約1,230萬元，議價後獲外區客以約1,180萬元入市，實用呎價約18,583元，新買家購入作換樓之用，原業主於2014年8月以約863.5萬元購入，是次轉售帳面獲利約316.5萬元，升值約36.7%。

●北角萬德閣B座中層6室，實用面積663方呎，三房間隔，座向北面，享海景，獲區外換樓客以約1,280萬元承接，實用面積呎價19,306元，做價及呎價創該屋苑同類型單位近兩年新低，原業主於2005年2月以406萬元購入上址投資，持貨15年多至今沽貨，帳面獲利874萬元。

●西半山寧養台A座高層A室，實用面積1,428方呎，套三房套間隔，望城市景，以2,430萬元易手，實用呎價17,017元，原業主於1991年以290萬元買入，持貨29年帳面獲利2,140萬元，單位升值7.4倍。

●赤柱富豪海灣B型單號屋，實用面積約2,785方呎，五房連四套房間隔，享海景，日前終以100,000元獲承租，實用呎租約36元，業主於2011年6月以約7,800萬元購入，現享租金回報率約1.5厘，上述為屋苑11月首宗租賃成交，現時約有14個放盤，最低入場月租由100,000元起。

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九龍區

●將軍澳新都城1期6座高層E室，實用面積526方呎，套三房間隔，9月叫價900萬元放售，僅減20萬元後，以880萬元售出，呎價16,730元，創同類型單位新指標，同座同類型單位9月曾錄875萬元成交，樓價再高5萬元，原業主1998年以394萬元購入，持貨22年帳面賺486萬元。

●將軍澳THE PARKSIDE第3座中層A室，實用面積約726方呎，套三房間隔，今年8月開始放售，業主原叫價1,300萬元，最終於日前以1,250萬元交吉形式沽，減價50萬元或4%，實用呎價約17,218元，原業主約於2014年11月以791.4萬元購入，持貨至今約6年，轉手帳面獲利約458.6萬元，物業升值約58%。

●將軍澳維景灣畔10座低層F室，實用面積498方呎，兩房間隔，儘管無睇樓，仍獲一直租樓之同區客承接，成交價780萬元，實用呎價約15,663元，原業主於2016年4月以約592萬元購得，是次轉手帳面獲利約188萬元，升值逾30%。

●紅磡海濱南岸11月首3日，每日均錄得一宗3房單位之買賣，其中7座高層H室，實用面積590方呎，新買家為同區租客，物色單位數月，感市場10月中下旬起成交轉快，加上擔心一旦通關將出現眾多客戶搶盤，遂到價即入市，斥資1,000萬元承接，據悉較原叫價1,080萬元，調減80萬，減幅約7.4%，實用呎價約16,949元。

●紅磡環海．東岸1A座低層L室，實用面積194方呎，開放式間隔，以425萬元沽出，實用呎價21,907元，原業主於2015年10月購入上址，當時作價350.9萬元，持貨5年至今沽售，帳面獲利74.1萬元離場，期內升值約21%。

●九龍塘廣播道百美花園B座複式戶，實用面積947方呎，套三房間隔，上月初放租35,000元，其後曾調低叫價至33,000元，現連同車位以27,000元租出，期內累減8,000元，減幅高達23%，實用呎租28.5元。

●西南九龍匯璽II第3B座高層G室，開放式間隔，實用面積約272方呎，以每月約14,000元放租約1星期後，獲外區客接洽，議價後減價約2,000元或約14.3%，以約12,000元租出，實用呎租約44.1元，新租客為單身男士，睇樓1次後即承租單位。

●長沙灣宇晴軒5座極高層D室，兩房間隔，實用面積約454方呎，以860萬元放盤1星期後，獲外區客接洽，議價後減價約60萬元，以800萬元成交，實用呎價約17,621元，低市價約3%，新買家為家庭客，睇樓兩次後即拍板承接。

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新界區

●東涌影岸‧紅A座中層C室，實用面積883方呎，套三房房連儲物室間隔，業主於去年中已放盤，叫價1,400萬元，當時屬高於市場價，今年8月將價錢調低至1,150萬元，經議價後，最終進一步減至1,000萬元沽出，實用呎價11,325元，新買家為同區租客，經過一星期的議價，雙方終達成交易。

●馬鞍山嵐岸5座低層B室，實用面積743方呎，三房間隔，叫價1,100萬元，以1,000萬元承接，實用呎價13,459元，原業主於2015年1月購入上址，當時作價670萬元，持貨近6年至今沽售，帳面獲利330萬元離場。

●馬鞍山海栢花園4座中層F室，實用面積567方呎，三房間隔，議價後以960萬元易手，實用呎價16,931元，原業主於2009年以360萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位帳面獲利約600萬元離場，單位升值約167%。

●大埔中心17座中層D室，實用面積453方呎，兩房兩廳間隔，以618萬元易手，實用呎價13,642元，屬近期低價成交，新買家為用家，即購入單位打算作自住之用，原業主於2009年以239萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位帳面獲利379萬元離場，單位升值約1.6倍。

●屯門區上月錄得約160宗二手買賣，同區居屋富健花園3座中層J室，實用面積484方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價450萬元，新近減至408萬元沽出，實用呎價8,430元，共減42萬元或9%，新買家為綠表上車客，已申請今期新居屋，但見競爭激烈，預計中籤勝算不大，加上明年才攪珠，樓市又正升溫，所以決定回流居屋二手市場入市，即買即住，快速拍板入市。

●荃灣全．城滙7座低層D室，實用面積約524方呎，兩房間隔，位放盤約一個星期，原業主開價960萬元，經議價後減價15萬元或約1.6%，最終以945萬元以交吉形式沽出，實用呎價約18,034元，原業主於2017年9月以約729.8萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利約215.2萬元，物業升，屋苑現時有約100個單位放售，叫價由880萬元起。

●青衣灝景灣8座低層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望海景，由2018年11月起開始放盤，原叫價998萬元，經議價後減價70萬元或約7%，至近日以928萬元沽出，實用呎價約18,635元，現時屋苑有約53個單位放售，入場價由800萬元起。