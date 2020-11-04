【悲情樓市】二手劈價不絕　銀主盤低市價逾24%才沽出

藍籌二手屋苑屢錄劈價及低價成交。東涌映灣園一個套三房單位，減價後以906萬港元售出，成交呎價再度跌穿一萬元。

中原唐啟樂稱，該盤3座中層A室，實用面積941方呎，7月時叫價950萬元放售，已屬市價，剛再減44萬元，即獲同屋苑業主增持，呎價僅約9,628元。

荔枝角美孚新邨亦有減價成交。美聯吳志輝稱，該項目1期百老滙街2號低層D室三房單位，實用面積885方呎，先後累減共200萬元，僅售1,000萬元，呎價約11,299元。他認為，撤辣可吸引各類型買家入市，成交增多，推動整體經濟。

港島樓同錄低價。市場消息稱，西灣河嘉亨灣6座低層單位，曾叫價1,780萬元，劈價逾200萬元後，剛以1,570萬元售，屬同類型單位低價。以單位實用面積749方呎計，呎價約20,961元。

世紀21北山嚴智贇指，北角萬德閣B座中層6室，僅售1,280萬元，呎價19,306元，均創同類型三房戶近兩年新低。

此外，資助房屋樓價都失守。市場消息稱，青衣夾屋宏福花園4座中層兩房戶，實用面積550方呎，剛以775萬元沽，做價料為該盤今年最平，呎價14,091元。

【西貢銀主盤賣平市價24%】

二手樓價已見回落，銀主盤拍賣價亦隨大市下跌，周三(4日)單日連環拍出兩個同類單位，其中位於西貢菠蘿輋南山147號一個連天台單位，以538萬元售出，較市價低逾24%。

據了解，上址為村屋單位，實用面積674方呎，屬兩房間隔，附設面積580方呎天台，由黃開基拍賣周三開價480萬元推出，終較開價高約58萬元或約12%拍出，呎價約7,982元。上址曾先後承做多次按揭及貸款，同類型單位市價普遍達700萬元。

忠誠拍賣會周三亦售出一個銀主單位。拍賣會發言人指，單位為馬鞍山新港城L座中低層3室，實用面積362方呎，開價540萬元，獲多口承價後，終以600萬元賣出，呎價16,575元，較開價高約11%。事實上，同面積單位今年成交呎價，最高曾逾1.8萬元，反映是次買賣仍屬低價。

受經濟轉差影響，部分近年推出新盤，亦極速淪為銀主盤，屯門上源收樓不足3個月，已有同類物業放售。市場消息透露，該盤5B座一個中層單位，實用面積468方呎，現由銀主開價618萬元放盤，呎價約13,205元。

資料顯示，上址於2018年以576.4萬元登記購入，後因轉換付款方法，售價改為556.5萬元。由於項目辣招期仍未鬆綁，市場罕見有其他放盤，若付辣稅料有機會蝕讓。