南岸股東要求開會表決清盤

南岸集團(00577，前稱十三集團)公布，於10月9日接獲持股10%股東Global Allocation Fund(下稱要求人)的函件，要求舉行股東特別大會以通過決議案將公司清盤。公司稱，一旦清盤，公司的價值將無可挽回地被摧毀，股東很可能無法收回分毫。

根據南岸本年9月發行的年報顯示，要求人由Evolution Capital全資擁有，後者由Tiger Trust全資擁有，而Michael Lerch於Tiger Trust擁有100%權益。

要求人提出要把南岸清盤的理由，主要與公司的淨負債狀況、公司旗下澳門路環酒店十三酒店(下稱該酒店)暫停營運及該酒店的整體表現欠佳有關。要求人表示，相信在法院監督下進行獨立清盤程序，可將公司的剩餘價值最大化。

不過，南岸的董事會認為，公司已致力穩定地償還本金約28.4億元的已到期銀行貸款。特別是公司繼續為該酒店物色潛在買家，並與銀行合作以採取適當的補救措施。

根據公司之股東名冊，於10月8日，要求人約持1.01億股南岸股份，佔公司已發行股份之10%。有關要求清盤的股東特別大會將於12月4日舉行。南岸又指出，持股約25%之股東已經表示反對清盤。

事實上，南岸負面消息不斷，其中9月時公布的截至今年3月底止之經審核年度業績，全年錄得股東應佔虧損10.21億元，每股基本虧損100.9仙，不派末期息。該公司已連續7年虧損，累蝕超過87.65億元。