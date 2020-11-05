東方日報B1：螞蟻重啟IPO傳需時半年

螞蟻今次「滑鐵盧」不能怪美國，事關外媒引述消息指，阿里總裁Michael Evans與美國商務部長羅斯通電話後，美國政府擱置將螞蟻列入貿易黑名單。

網上流傳螞蟻宣布暫緩上市後，董事長井賢棟隨即召開中高層緊急會議，提到螞蟻及阿里經歷了史上最黑暗、最艱難的兩天，保守估計螞蟻重新上市要半年，但強調監管主要是徵求意見，螞蟻需要盡快滿足徵求意見中涉及的具體要求。

雖然「半年」之說現處各有各說狀態，惟外電引述消息指，內地監管部門擬限制金融機構參與螞蟻聯合貸款等的業務，並通知螞蟻，要達到本月初生效、針對金融控股公司實施的新資本要求等規定後，才能推進上市，具體措施包括為小額貸款部門增加資本，同時要為其全國營運重新申請牌照。螞蟻則指，銀行停用螞蟻平台的講法「沒有事實根據」。

事實上，官媒在螞蟻上市「撻Q」後繼續放風強調金融監管，周二刊登中銀保監非銀行金融機構監管部第二巡視員侯宇堯的文章，開首複述中央「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」，以及早發現金融風險，降低後期處置成本，並要加強監管相關部委間的配合。

國家外交部發言人汪文斌回應螞蟻暫緩上市時表示，暫緩決定是有關證券交易部門，履行自律監管責任的體現，暫緩上市則是有關交易機構根據有關法律法規，為了更好維護資本市場穩定和保護投資者權益而作出的決定。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，雖然螞蟻招股書早就提到監管「高度複雜，且不斷變化」，但相信當局出發點是避免螞蟻火熱上市後，爆出收緊監管令股價暴瀉的局面，引發社會不滿，事關金融風險總要防控。儘管內地當局日後應該早些要求擬上市公司作更多披露和解釋，但相信好的股票「有麝自然香」。

法國外貿銀行經濟學家吳卓殷認為，螞蟻某程度上是一家虛擬銀行，其業務的金融風險本身就會不停迎來監管新規。不過，若然螞蟻這種「撻Q」事件日後仍然不斷發生，外資對中資股的信心難免會受到削弱，不利中國透過自身資本市場、吸納外資應付外部環境的挑戰。