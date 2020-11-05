長和洽售歐洲電訊資產　涉905億

長和稱，擬售的歐洲電訊基建資產乃間接全資附屬公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited(CKHGT)間接持有。CKHGT於去年7月成立，持有歐洲3集團及和記電訊香港( 00215 )，管理歐洲6國2.91萬座電訊發射站的CK Hutchison Networks(CKHN)亦置於CKHGT之下。

完成有關出售後，Cellnex及相關集團公司將訂立服務協議，讓Cellnex向長和提供電訊基建服務，並透過一項已承諾的度身訂製擴展計劃，支持加快推出5G網絡。不過，長和強調，上述交易協議仍有待最終文件落實，現時尚未決定作出任何交易。

市場一直關注長和去年整合歐洲電訊基建資產到CKHN後有何部署，主席李澤鉅8月初提到重點是不能影響核心業務。

CKHGT今年首三季收入按年倒退4.11%至75.67億歐元，整體毛利率卻按年提高2.32個百分點至71.4%。期內英國業務充滿挑戰，但由於留得住高價值用戶，整體毛利率穩定，並加碼資本開支進行科技轉型及加快推出5G。意大利市場競爭激烈，但整體毛利率亦大致穩定，資本開支較去年有所減少，以管理好現金流。