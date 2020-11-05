美股收市：道指漲367點　納指創近7個月最大升幅

儘管美國大選初步結果顯示，爭取連任的總統特朗普與民主黨候選人拜登未能即時分出勝負，但美股周三(4日)表現強勁。道指全日向好，最多曾升821點，尾市升幅回順，收報27,847點，升367點或1.34%，連升3日；標指收報3,443點，升74點或2.2%，創自6月5日以來收市新高；納指收報11,590點，升430點或3.85%，創今年4月14日以來最大單日升幅。

由於美國國會很可能保持現時分裂的局面，推出大規模刺激經濟措施的機會降低，勢不利傳統上對經濟敏感的股份，令資金追捧科技股。重磅科網巨擘股價周三普遍上漲，電商龍頭亞馬遜全日升6.32%；社交媒體Facebook飆升8.32%；蘋果公司亦上漲4.08%，收報114.95美元。

美國加州選民表決通過了Proposition 22提案，意味到加州將保留乘車公司的商業模式。受消息刺激，網約車公司Uber及Lyft股價分別急升14.59%和11.28%，收報40.99美元和29.19美元。

不過，後市仍存暗湧，主要由於特朗普搶先聲稱得勝，並揚言入稟最高法院左右選舉結果；加上國會恐陷入兩黨對峙的局面，勢影響未來政策推出的步伐。

BTIG首席股市和衍生工具策略員伊曼紐爾警告，美股早前的升市是基於選後出現壓倒性結果的錯誤假設，倘大選結果在本周仍未正式出爐，標指或最少瀉至9月初的低位，下試200天平均線的3,130點並非沒有可能。