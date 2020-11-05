【最後衝刺】iBond即將截止認購　5大事項您要知...

新一批通脹掛鈎債券(iBond)將於周四(5日)下午2時截止接受認購，環球低息情況下，各間銀行於認購期間不約而同表示，今年iBond的認購金額已超過對上一批(即是2016年)全期所錄總額。有意認購人士若尚未遞表，要把握時間作最後衝刺啦！至於已交表的人士，亦不妨留意以下事項！

●看清各機構的「免費」優惠

銀行及證券行均提供不同「免費」優惠，最高者甚至達「10免」，其中認購手續費、代收利息費及到期贖回費等為常見的費用豁免，惟申請前記得看清楚各項優惠是否帶有條件。例如部分券商提供的免費優惠，僅適用於新客戶，或需於指定日期內申請才有限。

●重複認購將不予受理

距離政府上一次推出iBond已經是4年前，「遊戲規則」部分人或有點陌生。凡持有香港身份證的市民，可透過各銀行、中央結算公司或券商，以親身、電話或網上方式認購。記得每人只能遞交一份申請，如重複認購將不予受理，所以如用聯名戶口遞交申請，切記勿再用個人戶口申請啦！

●有咩退票優惠？

若抽不中預期數目，退回的閒錢可如何處理？不少銀行推出各類優惠吸引退票客戶，希望留着客戶申請iBond的退票資金。例如工商銀行(亞洲)提供港元及人民幣定期存款息率優惠、特低基金認購費用優惠。隨認購期結束，將有更多優惠湧現。

●場外交易市場(OTC)要認識

●首日上市價或達105元

上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉料，上市首日價位可升至103元；致富證券董事及證券業務主管郭家安預期，首日掛牌價有望見介乎104至105元；輝立証券(香港)企業融資經理陳英傑則估計，首日見103至104元。有意短炒人士或可做參考。

若想長揸收息，iBond每半年派息一次，浮息將以定息日最近6個月按年平均通脹率計算，首個定息日為2021年5月3日，固定息率為2厘，派息以較高者為準。

值得留意的是，政府將於11月12日或之前公布iBond配售結果，11月16日正式發行，11月17日掛牌上市。