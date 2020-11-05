高陽科技投資之Cloopen集團發行F系列認股權證及優先股

高陽科技( 00818 )公布，於2020年11月4日，該公司以權益法入帳之一項投資Cloopen Group Holding Limited及Cloopen之若干附屬公司及其若干附屬公司(包括雲通訊(香港)及安迅冠通(北京)科技、北京容聯易通信息技術(一間透過合約安排由安迅行使控制權並享有經濟利益之公司，統稱「Cloopen集團」及其若干附屬公司)；創辦股東(即孫昌勛及李曉光以及彼等各自之投資控股公司，即Cloopen Co., Ltd.及Wisdom Legend Investment Limited)；及8名認購方(F系列投資人)訂立股份認購協議(F系列認購協議)。

根據F系列認購協議，其中一名F系列投資人已有條件同意認購Cloopen發行的認股權證(F系列認股權證)以認購合共1,179.96萬股Cloopen F系列優先股，價格合共為3,400萬美元，與此同時其他七名F系列投資人已有條件同意認購合共3,158,15萬股Cloopen F系列優先股，價格合共為9,100萬美元。

完成F系列認購協議及F系列認股權證獲全面行使後，Cloopen將已向F系列投資人(假設根據Cloopen僱員購股權計劃預留以發行予其高級職員、董事、僱員或顧問的2,952.54萬股Cloopen普通股(僱員購股權計劃股份獲配發及發行)發行合共4,338.11萬股F系列優先股，相當於Cloopen經擴大已發行股本約15.15%，而Cloopen集團將已根據F系列認購協議於此系列優先股發行中籌得1.25億美元(未扣除開支)。

該集團並非其中一名F系列投資人。於公布日期及緊接F系列認購協議終止前，該集團於Cloopen之股本權益中擁有約22.91%權益。緊接完成F系列認購協議及F系列認股權證獲全面行使，集團於Cloopen擁有之股本權益將約為19.45%及Cloopen集團仍為公司以權益法入帳之一項投資。