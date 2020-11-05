【專家點評】彭偉新：天冷用氣多　昆侖能源有勢炒？

螞蟻集團的上市突然被押後，加上美國總統的選舉逐步有結果，令到港股周三的走勢變得非常波動，恒指曾一度由跌升後再度下跌，不過整體走勢仍然未有明顯跑出短期的波幅區間，仍然維持在保歷加通道的中軸至上限之間水平。由於市場對美國總統選舉完結後，美國國會便會隨即推出濟紓困措施，令到美股或會在短期內繼續反彈，對於港股的短期支持作用較大，因此，暫時港股仍然會在高位作出反覆徘徊，恒指的保歷加通道相信會作進一步的收窄，若果到時通道的垂直高度收窄至只有不足700點的話，到時恒指或有機會出現新的方向。

暫時港股然會在20天線至通道頂部25,100點水平繼續徘徊。不過，由於螞蟻集團可能會延遲半年才能上市，令到原本有較高估值的騰訊及阿里暫時難以重返高位，令到港股作進一步向上衝時，要依靠其他的傳統股份，令到港股短期可以上望的空間受到限制。

特別是在踏入冬季後，內地整體的燃氣使用會達到周期的高峰。因此，相信會有利昆侖能源的股價走勢。市場預期集團的整體毛率能維持在18.5%，而2020年的預測市盈率只有6.8倍，目標價的中位數為7.95元，因此，現水平仍然較目標價有33%的低水。

昆侖能源股價由今年3月低位2.9元水平開始作出反彈，並曾升破250天線見6.74元後見頂回調後，一度失守所有的移動平均線支持，9月底曾多次跌至4.85元水平後開始回穩，不過，RSI已早在9月初時見底及形成了一底高於一底的走勢，形成了RSI牛背馳走勢後，相信股價已經見底並作出較明顯的反彈。不過，由於MACD仍然處於負數水平，因此，在定出目標價時暫宜較為保守，並預期股價可以先行升破250天線見6元水平。而投資者可以在5.3元水平買入，先望阻力位6元，若向下跌穿4.85元，則要先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)