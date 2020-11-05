【專家點評】楊俊文：中美續對抗　苦了環球經濟及大眾

正所謂世事無奇不有，先有螞蟻煞停上市，後有民調大幅落後的特朗普在未完全點票下宣布自己當選。以截稿時數據顯示，特朗普勝算遠比拜登高，意味特朗普政府會執政多4年。

政策上同一執政黨維持不變在政治變動風險上是零，對股市而言是絕對有利，股市大升（早在選舉前本月2日已開始）；對全球肺炎來說，特朗普應維持放任態度，美國肺炎會持續上升直至疫苗出現；對中美貿易戰而言，關係將每況愈下，多4年時間，全世界將會分裂為兩個互相排斥的體系。

中期而言，圍堵中國的策略甚至可能由貿易，金融，外交，科技等轉至軍事衝突。前4年特朗普是由備戰到開戰，中國則是由避戰到抗戰；未來4年則是小規模到全面抗戰，所以投資者將會面對全球經濟增速減慢或負增長的準備。

股市方面，以現時指數反映資金量的形勢，中美股市照計各自各精彩，反正，印錢已經是新常識。印錢最怕是一個地方印，另一個國家不印，在沒有了金本位的世界，同時印只意味同時貶值，資產會以銀紙貶值的速度上升，經濟差只苦了大眾。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)