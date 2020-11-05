【市前重點睇】道指飆367點　紐油升上39美元

●美匯指數跌至93.4，離岸人民幣(CNH)高見6.6207，港匯企7.7544，美元兌日圓處104.47，歐元升至1.1732，英鎊跌至1.2957。金價於1,904美元水平上落。布油升至41.23美元，紐油高企39.06美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指飆近600點。

●根據美國最新監管文件顯示，美國電商龍頭亞馬遜(Amazon)創始人貝索斯已於周一(2日)賣出15.6352萬股亞馬遜股票，平均售價為每股2,970.79美元，其對亞馬遜的持股比例下降0.3%，至5,430萬股，預計套現逾4.64億美元。

●美國9月份貿易赤字由8月經修訂後的670億美元收窄4.6%，至639億美元，符合市場預期。

●美國10月份ADP私人職位增長36.5萬個，增幅分別遠少過市場預期的64.3萬個，以及前一個月經修訂後的75.3萬個，反映缺乏新一輪財政刺激方案下，部分企業調整人手，特別是受疫情衝擊的服務業。

●美國10年期國債孳息率跌13.64點子，報0.7629厘。

●港股ADR指數收報25,448點，升561點或2.21%。

●即月恒生指數夜期收報25,479點，升544點，高水593點，成交41,396張。

●紐約12月期油收報每桶39.15美元，升1.49美元或3.95%，連升3日；布蘭特1月期油收報每桶41.23美元，升1.52美元或3.83%。

●紐約12月期金收報每安士1,896.2美元，跌0.7%，失守1,900美元大關。

●歐洲央行執行委員會成員Isabel Schnabel：需要進一步貨幣政策支持。

-中國證監會稱螞蟻集團業務結構和盈利模式或面臨重大影響。