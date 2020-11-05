【股民熱話】患得患失　螞蟻事件的5大啟示…

今次螞蟻事件，都算係2020年金融大事，可以分享吓5大啟示。

第一，內地傳統與創新金融領域的競爭白熱化。要知道，11月3日係美國總統大選乃早在預期之內，這重大不明朗因素之下，內地仍然批准螞蟻集團啟動上市工作，即使當局有十足把握駕馭相關風險，政策全力支持。可為何臨埋門才失拖？不排除是傳統金融業一直發功，推動政策到位。見到周三(4日)港股中，個別內銀股可以大升逾半成收市，說明螞蟻未能上市進化成「螞蝗」後，傳統銀行正是贏家之一，至少短期內少了一個勁敵。可以預見，未來內地在對外開放金融市場下，會更重視金融風險管控，缺乏規範的金融創新領域發展絕非坦途，螞蟻上市撻Q就係一個里程碑！

第二，好奇怪，螞蟻事件是城中大事，但尋日成朝未見有太多投資銀行主動就事件發表研究報告進行評析，可能與弄不清事件屬政屬經。畢竟今次事件可能緣於中國首富失言，胎死腹中既已成定局，評論都無法改變現實。為免「禍從口出」，分析員啟動靜音模式方為上策。如是者，獨立投資評析可能會變得愈來愈珍貴…

第三，今次由內地率先宣布煞停螞蟻上市，之後香港才跟住宣布暫緩其上市計劃，時序顯見在安排事宜上內地的主導角色，雖然字眼上中港兩地上市申請屬兩個獨立的市場運作，但具體運作上有主次之分。再次印證投資港股，想洞悉先機，首要主動掌握內地政策方向和風險，香港因素反屬次要。

第四，多家券商都減收甚至免收認購螞蟻的使費，尤其係過去在服務收費立場上最「硬淨」的銀行都話免收手續費或減收利息，反映生意難做，寧願收少啲費用當宣傳費，希望有返頭客，對股民而言唔係壞事，但券商業就難免加快淘汰賽。

第五，今次事件，再次完美演繹，投資中國資產，最大的風險，不是天災、也不是企業管治、或經濟景氣或外圍表現，而是「政策風險」四個大字。落得注，就有心理準備，相關的政策話變就變，一錘定音，一紙文件，各方只有「受」的份兒。

講到尾，股民年尾又少一個搵錢機會，着實可惜，就當上了寶貴一課。畢竟可見未來，港股都是中企股與中資的天下，選擇繼續留在場中，就得適應變化。

東網產經專欄作者 帥哥