【專家點評】陳蓓敏：港股短線料窄幅上落
2020年11月05日 08:30
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2020年美國總統選舉終於成為歷史，截稿之時，特朗普取下重要搖擺州佛羅里達州和票倉德州。因某些州郵寄選票期限為11月6日或需時間點票，最壞打算12月上旬才知道真正結果。
總統之位已成定局，下一步是盡快通過刺激經濟方案，有望為華爾街點炮仗助興。在美國上市的陸金所(LU.US)被納入MSCI全球標準指數系列和MSCI中國全指數系列成分股，生效日期為11月13日。受螞蟻集團暫停上市，陸金所(LU.US)周二曾低見11.85美元，收市報12.66美元，單日跌8.26%。
阿里巴巴(09988)在美跌約8%，在港則跌7.5%，跌幅理性。今年真是奇事不絕， 昨日全城熱話為螞蟻A+H暫緩上市，即令中外震驚。事出由中國人民銀行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局作出對螞蟻雜暫緩上市決定，事有湊巧，有消息指美國商務部長決定擱置螞蟻集團列入黑名單。
故勿論背後動機和原因，暫緩上市只是暫緩，深信螞蟻未來會重啟上市路程。外圍多變，尚幸恒指短線守100天線24,700點，上下區間為24,500至25,500點。
九毛九(09922)主要經營中餐廳、外賣業務及銷售特產。旗下品牌計有九毛九、太二、2顆雞蛋煎餅、慫、那未大叔是大廚。上半年受疫情影響，業績見虧損，下半年應較上半年佳。技術走勢轉好，建議吸納，向上阻力位為20元 ，止蝕15.7元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有阿里巴巴)