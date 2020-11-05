【專家點評】陳蓓敏：港股短線料窄幅上落

2020年美國總統選舉終於成為歷史，截稿之時，特朗普取下重要搖擺州佛羅里達州和票倉德州。因某些州郵寄選票期限為11月6日或需時間點票，最壞打算12月上旬才知道真正結果。

總統之位已成定局，下一步是盡快通過刺激經濟方案，有望為華爾街點炮仗助興。在美國上市的陸金所(LU.US)被納入MSCI全球標準指數系列和MSCI中國全指數系列成分股，生效日期為11月13日。受螞蟻集團暫停上市，陸金所(LU.US)周二曾低見11.85美元，收市報12.66美元，單日跌8.26%。

故勿論背後動機和原因，暫緩上市只是暫緩，深信螞蟻未來會重啟上市路程。外圍多變，尚幸恒指短線守100天線24,700點，上下區間為24,500至25,500點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有阿里巴巴)