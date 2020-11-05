【專家點評】金曹：螞蟻暫緩IPO　阿里仍值博

11月4日有兩件大事同時發生。一是美國大選好戲連場，原本民調領先，盛傳會出現「藍色浪潮」，民主黨將入主白宮，並贏得參眾兩院控制權。周一、周二美股接連大升預祝，因一黨控制白宮及兩院，可以加快推出防疫措施，以及發放1.8萬億美元救助經濟款項。就算民主黨將會加稅，那也是2021年1月之後才擔心的事，國會批出救助金才是最迫切的事。

結果事與願違，香港時間下午3點後，特朗普票數愈追愈近，搖擺州「親身投票」的選票反超拜登。民主黨若要贏，相信要等多幾日點算郵寄選票。不過，特朗普宣布自己勝選，而且會用司法程序禁止點算郵寄選票。香港時間周三下午道指期貨高位倒跌500點之後又反彈300點，相當波動。估計無論特朗普連任、或拜登當選，都不是一兩日之內就可以確定的。暫時估計拜登憑郵寄選票可以勝出，但特朗普或透過司法程序爭取連任。

股市最怕不明朗，所以後市美股調整機會較大，道指重要技術支持位大概在25,600至25,800點，今個星期五穩守支持位，問題仍不大，可以橫盤消化不利消息，而總統競選結果可能要拖到12月。

2020年大行給阿里的目標價多在250元水平，現時成功達標，加上中國GDP預期有明顯增長，有利阿里繼續以26至30%的速度成長。所以，期權Short PUT 12月260元，收取10.7元期權金，打和價低於250元應是不錯的儲貨策略。如2021年盈利增長符合目標，阿里目標價可看增20%，即300元(250元 x 1.2)。

非常進取的，可「草船借箭」遠期阿里期權，例如Short PUT 3月250元，收16元期權金，打和價234元，然後觀察本周五恒指若仍能穩守24,440支持位，再開3月CALL，將Short PUT期權金用作Long CALL。該看好後市的策略叫合成股票長倉，俗稱草船借箭。

期權及程式交易專家 金曹