悉尼北岸與南岸大型樓盤展銷 即場連線帶你睇樓

澳洲央行最新宣布將指標利率由0.25厘下調至0.1厘的歷史新低，另推新一輪1000億澳元QE計劃以支持就業創造和澳洲經濟自疫情中復甦。澳洲悉尼物業向來深受海外買家歡迎，北岸傳統豪宅地段一直是香港華僑追捧對象，南岸則是後起之秀，兼享現代繁華與園區寧謐優勢。Ray White本周將舉辦展銷會，一次過推介南北岸兩大新盤，更特設講座由投資專家更新北岸各區樓市最新情況，解構「悉尼北岸」不死魅力。

悉尼是全國經濟重心，疫情爆發後回復速度迅速，據CoreLogic公布10月澳洲最新樓價數字，悉尼繼續領先全國，按年升幅達到7.68%。地產網站realestate.com.au的數據顯示，悉尼住宅拍賣市場復甦，上周放盤量上升，初步拍賣成交率亦高達8成，買家憂競爭日趨激烈而提早出手。而澳第二大銀行Westpac更估計，未來2至3年悉尼樓價將有約14%升幅。

悉尼北岸North Sydney、St Leonards、Chatswood這些耳熟能詳的地方，這些地區校網優良交通方便，而且鄰近市中心之餘，亦可遠離煩囂，因此當地白領華人、澳洲人都喜愛聚居北岸。

其中St Leonards位於北岸兩個市中心之間，與Chatswood，North Sydney及Macquarie Park連接成悉尼北的巨型商業區，聚集豐田、IBM、聯想、TESLA等國際企業，亦是悉尼醫療、醫學研究及醫學教育機構的中心。

事實上，當地主要商業區North Sydney，已獲不少資訊科技公司進駐，Microsoft亦於當地設置總部，而鄰近的Chatswood則屬大型購物地區，生活配套一應俱全。此外，悉尼北岸名校林立，擁有列入悉尼頭5大的學府，包括North Sydney Boys、North Sydney Girls、Wenona School、Shore School以及多間名門私校。

今期Ray White推介的St Leonards瑰麗級大型綜合式住宅，集合商業、零售與住宅於一身，提供一房至三房間隔，周邊受綠化圍繞，環境舒適。物業距離St Leonards火車站僅100米，而相距400米的Crows Nest地鐵站未來與項目同年落成，北上1站至Chatswood、4站至Macquarie大學，南下3站至市中心MARTIN PLACE。

項目位處該區重新劃規最中心位置，是未來20至30年發展重鎮，商業發展將愈來愈發達，將來定必吸引資訊科技等行業專才遷往，加上鄰近Royal North Shore Hospital及North Shore Private Hospital，坐擁龐大醫護人員租客，投資潛力優厚。Ray White是次為讀者帶來置業優惠，折扣高達16萬港元，首期約43萬港元即做業主。

至於悉尼南岸則屬另一種體驗，許嘉宇表示，悉尼市中心以南是最早期華人移居地點，因此有很多老華僑聚居南部，但由於不少地方屬內陸地區，環境會較為密集，而南邊靠海地方亦因而漸受年輕人歡迎。

南岸環境清幽，居於此地可忘卻城市喧囂，融入度假式生活體驗。許嘉宇稱，Ray White推介的全新現樓項目，屬悉尼南岸沿海大型園林屋苑，可謂「慢活人生」之選，東臨Botany Bay的海灘，南有Georges River，堪稱年度海景盤性價比之王，住戶可欣賞到270度Botany Bay海景，北望悉尼市中心，夜景盡收眼底。

由物業步行10分鐘，可抵達Ramsgate沙灘、5分鐘車程即達Brighton Le Sands沙灘、距離Park Beverley高爾夫球場僅850米，為住客提供舒適臨海的悠閒生活。同時亦享有城市的便利，10分鐘可到達火車站穿梭各區、15分鐘車程到Westfield購物中心、20分鐘車程直達悉尼CBD。前往悉尼大學、新南威爾士大學及悉尼科技大學也非常便捷，令此區成為子女海外升學的首選。

樓盤將提供一房至三房單位供買家選擇，兩房首期僅由42萬港元起，呎價只需2,800港元起，所有單位連車位，是次Ray White將為讀者帶來高達23萬港元的樓價折扣優惠。

香港市民購買海外物業，往往有隔山買牛感覺，有見及此，Ray White本周於尖沙咀星光行舉辦的展銷會，提供虛擬實境睇盤，更特設即場連線，與當地發展商代表即場直播，參觀物業配套及單位的交樓標準，確保客戶看清楚所自己購置的物業。本週展銷會除了覆蓋悉尼北岸及南岸兩大最歡迎新盤，更特設講座，由投資專家更新北岸各區樓市、樓盤最新情況，一次解構「悉尼北岸」不死魅力。

悉尼北岸與南岸大型樓盤展銷會

日期：11月7至8日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

【即場連線澳洲】悉尼沿海大型園林屋苑實景睇樓

內容：駐澳發展商帶你到當地睇樓！

時間：下午1點(每日一場)

澳洲樓市秘笈免費講座

主題：港華僑最愛「悉尼北岸」樓市的不死魅力，更新北岸各區樓市樓盤最新情況

時間：下午4時（每日一場）

查詢電話：2376 1088