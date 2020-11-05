港股曾飆近700點　科技股強勢　騰訊創新高　

港股早段飆近700點後略為回吐，恒生指數升暫維持逾500點升幅，企25,400點水平樓上。國企指數升逾250點；科技指數創8,140點新高，暫升逾300點，企穩8,000點樓上，主板成交約750億港元。

市場憧憬拜登一旦入主白宮，中美關係有望緩和，利好大市氣氛。其中科技股成升市火車頭，騰訊創619.5元歷史新高，暫維持約5%升幅；阿里巴巴反彈4.4%，合共貢獻恒指185點。

美團及京東集團亦破頂，京東高見351.8元，暫維持6%升幅，企350元水平。美團升上334.6元後回吐，暫升2.3%報321元。小米集團逼近25元遇阻，曾倒跌1.6%，低見23.55元。

手機設備及晶片股亦起動，舜宇光學及瑞聲科技飆6.1%及3.3%；丘鈦科技及高偉電子升約4.5%；比亞迪電子飆6.7%。另外，中芯國際及華虹半導體漲5.1%及8.7%。

比亞迪股份強勢，股價飆8.8%，創185元新高。其他汽車股都向好，吉利汽車升4.4%重上20元。東風集團及北京汽車升1.9%及1.3%。

其他重磅股普遍跟隨大市向上，長和洽售價值百億歐元的歐洲電訊資產，股價飆7.8%，是表現最佳藍籌。中國移動、中國平安及香港交易所升近2%；建設銀行及友邦保險升1.2%；滙豐控股升0.3%。

資金流入落後的內房股，華潤置地升逾6%；世茂集團、龍湖集團、萬科及碧桂園升幅介乎3.4%至4.6%。

【09:20】恒指飆614點 大型科網股急升

拜登勝出美國總統大選機會升溫，利好股市氣氛，港股開市飆614點或2.47%，報25,500點。科技指數高開303點或3.92%，報8,062點，首度升破8,000點大關。國企指數高開282點或2.8%，報10,381點。

美股納指飆近4%，科網股帶領港股上漲。騰訊飆3.6%，開市報610港元；小米集團及阿里巴巴升3.1%及3%，開市報24.7元及285.6元，合共貢獻恒指170點。美團及京東集團創新高，開市升5.1%及6%，報329.8元及350元。

藍籌股全線向上，長和飆6.4%表現最佳，公司洽售歐洲電訊資產；舜宇光學升5.7%緊隨其後。重磅股建設銀行升2.8%；友邦保險升2.7%；工商銀行升2.4%；中國平安升1.8%；香港交易所升1.7%；滙豐控股升0.7%。